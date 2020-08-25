Гиперкар с крышей-фонарем. Toyota запатентовала загадочную модель

Компания Toyota зарегистрировала в базе Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO) автомобиль с откидной крышей.

Крыша опускается по принципу фонаря (прозрачная часть кабины) самолета. Патентные изображения опубликованы на форуме GR86.org, который посвящён спортивным моделям Toyota.

Судя по облику, на патенте представлен дорожный вариант гиперкара GR Super Sport. Гиперкар с крышей-фонарем планируется выпустить ограниченным тиражом.

Концептуальный GR Super Sport был продемонстрирован в 2018 году. В тот же год стало известно о том, что японская марка работает над серийной версией модели. Концепт-кар разрабатывался Gazoo Racing (это спортивное подразделение Toyota).

Toyota GR Super Sport оснастили битурбомотором V6 объёмом 2,4 литра и гоночной гибридной системой THS-R суммарной отдачей 1000 лошадиных сил. Серийный гиперкар для дорог общего пользования получит более слабый агрегат.