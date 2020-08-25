Jeep постепенно рассекречивает внедорожник Grand Wagoneer

Концерн FCA поделился официальными изображениями и видео возрожденного Jeep Wagoneer, который выйдет в 2021 году.

На двух фото запечатлены фрагменты грядущей новинки - "шайба" выбора режимов трансмиссии и элементы передней части с решеткой радиатора и передним краем капота с логотипом-надписью Wagoneer. В промо-видео можно увидеть силуэт внедорожника анфас.

По предварительной информации, возрожденный Wagoneer будет иметь дизайн с легкими ретромотивами. В частности, ожидаются наклоненная против хода прямоугольная панель передка, объединяющая в блоке решетку радиатора и фары. Форма фар - интрига: до 1980-х у оригинального Wagoneer они сначала были круглые, в дальнейшем прямоугольные. И оба решения со временем стали каноничными.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Фирменные семь прорезей решетки Jeep на новом Wagoneer это еще и дневные ходовые огни (излучающий элемент - контур прорезей), и в автомобиле безошибочно можно будет узнать Jeep даже в кромешной тьме.

Кроме того, автомобиль будет щедро отделан хромом, оригинальный Wagoneer это также отличало. Все Wagoneer будут иметь три ряда сидений, 7-8 посадочных мест. Его шасси в значительной степени унифицировано с полноразмерным пикапом Ram 1500, вышедшем в прошлом году, производить его будут на том же заводе, что пикап, в пригороде Детройта Уоррене. Официальная премьера нового Wagoneer пройдет 3 сентября.

Wagoneer - не только ключевое имя в истории Jeep, с которого начался настоящий широкий коммерческий успех марки, это прародитель всех внедорожников, превалирующего и по сей день формата - с пятидверным кузовом типа "универсал".

Творение великого промышленного дизайнера Брукса Стивенса настолько точно воплотило потребность жителей американских пригородов, что автомобиль на одном шасси и в одном кузове производился 30 лет, пока не был заменен в начале 1990-х Grand Cherokee, который полностью повторял формат Wagoneer и предлагал улучшенные потребительские свойства.

Grand Cherokee и по сегодняшний день остается одним из самых популярных среднеразерных внедорожников в Северной Америке. В новом воплощении Wagoneer будет позиционироваться как модель, стоящая в продуктовой иерархии на ступень выше Grand Cherokee.