Как восстановить блеск пожелтевших фар

Со временем на фарах автомобиля образуется желтый налет, который выдает возраст машины и портит ее внешний облик. Кроме того, этот оттенок "съедает" часть спектра галогенных ламп.

Откуда он вообще берется? Пластиковые фары массово пришли на замену стеклянным в начале 90-х годов. Они имеют немало преимуществ, но вместе с тем - и недостатков.

Постепенно пластмасса начинает выгорать и желтеть. Особенно этим грешат фары с дешевыми лампами ксенонового света, пишет aif.ru. Примерно половину света они дают в ультрафиолетовом спектре, который разрушают пластик.

Дорогие лампы имеют специальное покрытие, которые фильтруют эти лучи. Современные фары делают не из поликарбоната, как это было до середины 2000-х, а из акрила. Такое "стекло" не желтеет столь стремительно.

Теперь перейдем к практической стороне вопроса. Можно ли убрать этот налет? Полностью восстановить блеск не получится, но улучшить внешний вид и функциональность пластика все-таки можно.

Для начала стоит заклеить малярным скотчем лакокрасочное покрытие вокруг фары. Ее нужно хорошо отмыть и обезжирить. Например, с помощью изопропилового спирта или водки.

Затем можно приступать к шлифовке. Первой в ход идет наждачная бумага с зернистостью Р1500. Когда верхний слой снят, пыль убирают тряпкой и приступают к основной шлифовке, с помощью наждачной бумаги Р2500. Она уберет и царапины, и помутнение. На работу уйдет порядка 10 минут.

Финальная стадия шлифовки предполагает использование абразивной пасты, частицы должны быть мелкими, в несколько микрон. Можно работать вручную или взять шлифмашинку. Болгаркой на высоких оборотах лучше не пользоваться, есть опасность перегреть фары, из-за чего пластик вновь помутнеет.

После пасты следует нанести полироль, а затем - защитный прозрачный лак, который защитит поверхность от ультрафиолета. Его нужно класть в три слоя с паузой в 10 минут: первый - горизонтально, второй - вертикально, третий - горизонтально. Такого покрытия хватит на три года и больше.

Если в фарах стояли ксеноновые лампы, то пластик помутнел не только снаружи, но и внутри. В этом случае нужно провести шлифовку с обеих сторон.