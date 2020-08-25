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25.08.2020,  
10:44
Текст:  Алексей Иванов

National Interest высоко оценил перспективы беспилотной "Арматы"

Одной из основных проблем при создании боевых машин с дистанционным управлением является ситуационная осведомленность оператора о том, что в реальности происходит на поле боя вокруг робота. В случае с новейшим российским танком Т-14 на платформе "Армата" эта проблема будет решена.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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К такому мнению пришел обозреватель издания The National Interest, отреагировав на недавние сообщения об испытании "Арматы" в беспилотном режиме. Как уже писала "РГ", впервые об этом стало известно в начале июля, а на днях информация была официально подтверждена представителями концерна "Уралвагонзавод" на проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2020". Пока речь идет о предварительных испытаниях, однако производитель "Арматы" уверен: появление полностью роботизированного боевого комплекса на базе платформы - вопрос ближайшего будущего.

Танк Т-14 уже оснащен широкоугольными камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и ситуационную осведомленность экипажа. Прицел командира, установленный в верхней части башни, также обеспечивает полный обзор, в то время как прицел наводчика оснащен перископом прямого обзора и лазерным целеуказателем. Изображение с камер можно масштабировать по мере необходимости. Соответственно, оператор боевого танка сможет получать полную информацию о том, что происходит вокруг машины.

Также в Т-14 уже реализована концепция сетецентрической войны, когда боевой танк помимо привычных функций может также выполнять разведывательные задачи, использоваться в качестве средства целеуказания и корректировки огня для самоходных орудий, зенитных ракетных комплексов и других танков.

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