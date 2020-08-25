Назначен новый глава департамента кинематографии Минкульта

О важном назначении в Министерстве культуры можно было догадаться, что называется, еще вчера. В тот момент, когда в СМИ появилась новость о том, что Светлана Максимченко оставляет пост генерального директора "Москино". Но даже самые догадливые терпеливо дождались момента, когда перед сегодняшней защитой игровых и авторских проектов в Министерстве культуры Ольга Любимова объявила о том, что Светлана Максимченко теперь займет пост главы Департамента кинематографии Минкульта.

Министр также сказала, что для нее удивительно и непривычно стоять на месте ведущей питчинга в новом качестве - все помнят, как прекрасно и со знанием дела она проводила защиты проектов ранее, когда возглавляла Департамент кинематографии. Ольга Любимова призналась, что до сих пор относится к проектам наших кинематографистов, как к детям. Продолжает читать сценарии, переживать... "Не могу отойти", - сказала министр, и в этот момент можно было вспомнить, какую профессиональную лекцию, уже на посту министра, она прочитала студентам одного из ведущих вузов России. Как раз на тему, как правильно защищать свои будущие аудиовизуальные произведения.

Нетрудно предположить, что с того, кто занимает теперь пост главы Департамента кинематографии, у министра - особый спрос. Некоторое время эту позицию в Министерстве культуры занимал Денис Агаронов, но потом он ушел, и должность оставалась вакантной.

Светлане Максимченко храбрости не занимать. В первый же день своего назначения она "окунулась" в защиту сразу 73 проектов, да еще и с новым составом Совета экспертов. На недавних обновлениях в Советах экспертов Минкульта также сделала акцент в своем выступлении, предваряющем питчинг, министр Ольга Любимова. Она рассказала, что в этом году к ним в ведомство было подано на получение государственных субсидий 183 проекта игровых и авторских фильмов. 63 сразу были отсеяны из-за ошибок в комплектах документов. А до защиты дошли 73. И это лишь в первый день. Завтра (26 августа - прим. "РГ") экспертам на питчинге будет представлено детское кино.

Однако вернемся к Светлане Максимченко. Официальные факты биографии таковы. До того, как возглавить "Москино", что произошло в декабре 2016 года, Светлана около 10 лет работала в медиасфере, более 7 лет - в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 годы в должности заместителя директора Мосгорпарка занималась развитием парков культуры и отдыха столицы.

Когда Максимченко заняла должность генерального директора "Москино", то провела полный перезапуск сети городских кинотеатров, курировала городские кинособытия, в том числе акцию "Ночь кино" в Москве. В 2018 году запустила работу Московской кинокомиссии, при содействии которой организовано более 1000 съемок.

А неофициально - Максимченко известна, как принципиальный человек, умеющий настоять на своем и пояснить и обосновать свою позицию. Многим из наших кинематографистов необходим именно такой специалист.

Стоит добавить, что и Максимченко будет трудно отойти от прежней должности. Так, на своей страничке в социальной сети Facebook она выложила статью о том, что сделало "Москино" для проведения "Ночи кино", которая вот-вот состоится. Максимченко переживает о том, чтобы в кинотеатры вернулось достаточное количество зрителей и радуется, что есть, что показывать - что бы ни говорили скептики.