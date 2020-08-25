Назначен новый глава департамента кинематографии Минкульта

Новости

Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года 11:10
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 10:59
Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату 10:39
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств 10:36
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам 10:18
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 10:11
В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица 10:09
За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1155 пациентов 09:49
По Москве поедут ретротроллейбусы 09:47
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 08:31
В Британии могут утилизировать все военные танки 08:14
Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 10:56
Рубрика: Культура

Назначен новый глава департамента кинематографии Минкульта

Текст: Сусанна Альперина
О важном назначении в Министерстве культуры можно было догадаться, что называется, еще вчера. В тот момент, когда в СМИ появилась новость о том, что Светлана Максимченко оставляет пост генерального директора "Москино". Но даже самые догадливые терпеливо дождались момента, когда перед сегодняшней защитой игровых и авторских проектов в Министерстве культуры Ольга Любимова объявила о том, что Светлана Максимченко теперь займет пост главы Департамента кинематографии Минкульта.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Министр также сказала, что для нее удивительно и непривычно стоять на месте ведущей питчинга в новом качестве - все помнят, как прекрасно и со знанием дела она проводила защиты проектов ранее, когда возглавляла Департамент кинематографии. Ольга Любимова призналась, что до сих пор относится к проектам наших кинематографистов, как к детям. Продолжает читать сценарии, переживать... "Не могу отойти", - сказала министр, и в этот момент можно было вспомнить, какую профессиональную лекцию, уже на посту министра, она прочитала студентам одного из ведущих вузов России. Как раз на тему, как правильно защищать свои будущие аудиовизуальные произведения.

Фото: iStock
На восьмом фестивале "Короче" победила черная комедия "Хочу домой"

Нетрудно предположить, что с того, кто занимает теперь пост главы Департамента кинематографии, у министра - особый спрос. Некоторое время эту позицию в Министерстве культуры занимал Денис Агаронов, но потом он ушел, и должность оставалась вакантной.

Светлане Максимченко храбрости не занимать. В первый же день своего назначения она "окунулась" в защиту сразу 73 проектов, да еще и с новым составом Совета экспертов. На недавних обновлениях в Советах экспертов Минкульта также сделала акцент в своем выступлении, предваряющем питчинг, министр Ольга Любимова. Она рассказала, что в этом году к ним в ведомство было подано на получение государственных субсидий 183 проекта игровых и авторских фильмов. 63 сразу были отсеяны из-за ошибок в комплектах документов. А до защиты дошли 73. И это лишь в первый день. Завтра (26 августа - прим. "РГ") экспертам на питчинге будет представлено детское кино.

Однако вернемся к Светлане Максимченко. Официальные факты биографии таковы. До того, как возглавить "Москино", что произошло в декабре 2016 года, Светлана около 10 лет работала в медиасфере, более 7 лет - в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 годы в должности заместителя директора Мосгорпарка занималась развитием парков культуры и отдыха столицы.

Когда Максимченко заняла должность генерального директора "Москино", то провела полный перезапуск сети городских кинотеатров, курировала городские кинособытия, в том числе акцию "Ночь кино" в Москве. В 2018 году запустила работу Московской кинокомиссии, при содействии которой организовано более 1000 съемок.

Фото: kinopoisk.ru
Алексей Учитель готовит премьеру фильма "Цой"

А неофициально - Максимченко известна, как принципиальный человек, умеющий настоять на своем и пояснить и обосновать свою позицию. Многим из наших кинематографистов необходим именно такой специалист.

Стоит добавить, что и Максимченко будет трудно отойти от прежней должности. Так, на своей страничке в социальной сети Facebook она выложила статью о том, что сделало "Москино" для проведения "Ночи кино", которая вот-вот состоится. Максимченко переживает о том, чтобы в кинотеатры вернулось достаточное количество зрителей и радуется, что есть, что показывать - что бы ни говорили скептики.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Правительство снизило ставку по образовательным кредитам
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков