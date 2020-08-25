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25.08.2020 09:30
Рубрика: Легковые авто

Немцы показали, чем опасны микроавтобусы в авариях

Текст: Константин Руссов

Общественная организация автомобилистов в Европе ADAC провела испытание на безопасность микроавтобусов. В качестве эксперимента в лобовом столкновении участвовали Fiat Ducato и Citroen C5 Tourer.

Фото: скриншот с youtube.com
Что будет, если включить заднюю передачу при движении вперед

Микроавтобус и универсал врезались друг в друга на скорости 56 км/ч. По словам экспертов ADAC, в смоделированной аварии играет большой вес автодома, полная масса которого составляет 3.5 тонны: в результате столкновения водитель легковой машины может получить критические травмы головы, туловища, левой ноги. Немногим лучше ситуация у водителя Ducato, но в этом случае в особой зоне риска преимущественно находятся ноги.

Пассажиры микроавтобуса в силу конструктивных особенностей сидений -их делают из тонкого листа фанеры - тоже подвержены опасности: кресло как бы схлопывается, и пассажир сильно ударяется о спинку впереди стоящих кресел. Также в задней части фургонов, как правило, располагаются шкафы с посудой и различной утварью. К примеру, в тесте ADAC столовая тарелка разлетелась на десятки частей.

Также зачастую автомобилисты часто игнорируют правила крепления вещей в багажном отделении, и ADAC ранее показывал, к каким последствиям может это привести.