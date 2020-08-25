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25.08.2020 08:13
Рубрика: Экономика

Почти половина россиян решила не брать отпуск в этом году

Текст: Ольга Игнатова
46% опрошенных россиян решили в этом году не уходить в очередной отпуск, говорится в исследовании платежной системы "Мир".
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

При этом, как сообщает РИА Новости, 37% респондентов ответили, что отпуск обязательно возьмут. А еще 17% опрошенных пока так и не определились с планами на отдых.

Фото: iStock
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Из числа тех, кто в отпуск все-таки собирается, 17% уже успели отдохнуть в июле, 45% - в августе, а еще 25% отправятся отдыхать в сентябре. С октября по декабрь планирует брать отпуск в общей сложности 26% опрошенных.

По словам руководителя центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирины Лобановой, те из россиян, которые брали или возьмут отпуск, отдыхают не месяц. В среднем продолжительность отпуска - две недели. При этом годом ранее россияне брали отпуск на большее количество времени.

В исследовании отмечается, что коронавирус и связанные с ним ограничения сильно отразились на летних планах россиян. Многие просто опасаются куда-то ехать. Поэтому самым популярным местом для отдыха у россиян стала дача - там в этом году проводят отпуск 28% респондентов (в 2019 году этот показатель составил 22%).

Напомним, что россияне, которые в этом году планируют провести отпуск в период с конца августа и до декабря, могут получить кешбэк от 5 до 15 тысяч рублей в рамках программы Ростуризма, направленной на поддержку внутрироссийского туризма. Нужно купить тур или забронировать отель в российских регионах, оплатив путешествие картой "Мир". Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.

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