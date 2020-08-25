Подробности Call of Duty: Black Ops Cold War заранее слили в Сеть

Полноценный трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War должен выйти 26 августа, но в интернете уже появилось много утечек о грядущем проекте.

На сайте Resetera опубликованы подробности одиночной кампании. Согласно представленным данным, следующая Call of Duty будет прямым продолжением первой Black Ops со знакомыми персонажами - Вудсом, Мейсоном и Хадсоном.

Среди локаций называются Восточный Берлин, Вьетнам, Турция и штаб-квартира советских спецслужб.

Главным антагонистом должен выступить агент с позывным "Персей", который уже упоминался в тизере. Его главная цель - дестабилизация глобального баланса сил.

Если информация подтвердится, то, помимо одиночной игры и мультиплеера, геймеров ждет традиционный для серии "зомби-режим".