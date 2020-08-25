Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года

Движения по новой транспортной развязке на 25-м км трассы М-1 "Беларусь" планируется открыть до конца этого года, сообщили в госкомпании "Автодор".

Сейчас идет строительство новой развязки, в основе которой разворотная петля с путепроводом. "Автомобилисты смогут не только развернуться на ней в другую сторону, но и выехать из южной части города Одинцово на М-1", - пояснили в госкомпании.

Пока для того, чтобы выехать из Одинцово на М-1 в сторону Москвы приходится стоять на светофоре на пересечении федеральной трассы с ул. Восточной. После завершения строительства эстакады светофор будет убран, а водители смогут пользоваться новым безопасным съездом. В результате улучшится и транспортная доступность южной части Одинцова, пояснили в "Автодоре".

Уже возведены все семь опор путепровода и смонтированы пролетные строения, обустроено земляное полотно на съездах, примыканиях и подъездах к нему. Также переустроена 21 линия связи и энергоснабжения, попадающих в участок строительства. Устройство ливневой канализации завершено на 80%. В ближайшее время строителям предстоит завершить устройство водостоков, уложить дорожную одежду на съездах, примыканиях и переходно-скоростных полосах, закончить монтаж стоек шумозащитных экранов.

Как отметили в госкомпании, все работы идут с опережением графика.