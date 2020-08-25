Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.08.2020 11:10
Рубрика: Дороги

Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года

Текст: Евгений Гайва
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Движения по новой транспортной развязке на 25-м км трассы М-1 "Беларусь" планируется открыть до конца этого года, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
На российских трассах появятся шесть новых обходов городов

Сейчас идет строительство новой развязки, в основе которой разворотная петля с путепроводом. "Автомобилисты смогут не только развернуться на ней в другую сторону, но и выехать из южной части города Одинцово на М-1", - пояснили в госкомпании.

Пока для того, чтобы выехать из Одинцово на М-1 в сторону Москвы приходится стоять на светофоре на пересечении федеральной трассы с ул. Восточной. После завершения строительства эстакады светофор будет убран, а водители смогут пользоваться новым безопасным съездом. В результате улучшится и транспортная доступность южной части Одинцова, пояснили в "Автодоре".

Уже возведены все семь опор путепровода и смонтированы пролетные строения, обустроено земляное полотно на съездах, примыканиях и подъездах к нему. Также переустроена 21 линия связи и энергоснабжения, попадающих в участок строительства. Устройство ливневой канализации завершено на 80%. В ближайшее время строителям предстоит завершить устройство водостоков, уложить дорожную одежду на съездах, примыканиях и переходно-скоростных полосах, закончить монтаж стоек шумозащитных экранов.

Как отметили в госкомпании, все работы идут с опережением графика.