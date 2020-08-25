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25.08.2020 11:37
Рубрика: Экономика

В Москве останется один троллейбусный маршрут

Текст: Ирина Огилько
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Единственный троллейбусный маршрут в Москве оставят между Комсомольской площадью и улицей Новорязанская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
По Москве поедут ретротроллейбусы

Как сообщает пресс-служба, 25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта - по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. И в знак уважения к троллейбусу руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда. Как приводит пресс-служба слова гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова, количество электротранспорта постоянно растет: сейчас в парке 450 электробусов, до конца года их будет 600, а к 2024 году - планируется более 2600.

Сохраненный маршрут троллейбусов выбран неслучайно, на улице Новорязанская в июне 1937 года открыли второй троллейбусный парк. И скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы. Здесь можно будет увидеть троллейбусы разных лет. Кстати, по оставленному маршруту поедут ретротроллейбусы. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь.

Напомним, что сегодня в Москве 36 электробусных маршрутов. Они курсируют в центре, на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке столицы.

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