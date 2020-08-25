В Благовещенске из-за сообщений о "бомбе" нарушена работа детских садов

В Благовещенске второй день подряд поступают сообщения о минировании торговых центров, детских садов и других учреждений.

В понедельник людей эвакуировали из "Амурской ярмарки", ТЦ "Острова" и "Большой". Все угрозы оказались ложными. Лжеминеры также мешали работе некоторых гостиниц областного центра.

Сегодня день начался с эвакуации ребят и персонала из детских садов.

"Утром поступило сообщение о минировании ряда объектов в городе. В их числе есть и детские сады. В учреждения выехали оперативные службы. Прием детей возобновится после проверки объектов на безопасность", - сообщает пресс-служба мэрии.

На всех местах происшествий работают кинологи и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что подобные угрозы поступали сегодня в дошкольные учреждения Хабаровска и Камчатки.