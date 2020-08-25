На одном из последних заседаний правительства Дагестана члены кабмина обсудили необходимость использования собственных стройматериалов и оборудования при возведении республиканских объектов. Примечательно, что за несколько дней до этого "РГ" опубликовала интервью с главным научным сотрудником Института геологии ДФИЦ РАН, доктором геолого-минералогических наук Василием Черкашиным, где, помимо прочего, шла речь о том, что в регионе огромные запасы сырья для производства стройматериалов, которые не используются ("Дагестанский шельф", "РГ" N 176 от 11 августа 2020 года). Он сообщил, что до 80 процентов строительных материалов завозится в регион из других субъектов, хотя очень многое можно производить из сырья, имеющегося в республике.

- В предгорной и равнинной частях расположены основные запасы глины, песка, карбонатного сырья, гипса, мраморизованных известняков и сырье для производства цемента. Результаты геологического изучения недр свидетельствуют о наличии большого количества месторождений твердых нерудных полезных ископаемых, но они плохо освоены, - сказал Черкашин. - Существующие небольшие производства обеспечивают менее 20 процентов общей потребности региона в стройматериалах.

Перспективным направлением он назвал выпуск стекла. Для этого нужны кварцевый песок и доломит. Дагестанский кварцевый песок не вполне соответствует техническим условиям производства данного материала. Однако после небольшой обработки на обогатительной фабрике его можно будет использовать и не придется завозить сырье из других регионов. Что касается доломита, то им республика может обеспечить на долгие годы не только собственные предприятия, но и заводы прочих субъектов страны.

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов поддержал предложение наладить в регионе производство стройматериалов, которые активно используются, но не выпускаются в Дагестане. Это позволит снизить стоимость строительства.

- При реализации наших инвестиционных проектов мы, конечно же, ищем возможность закупить продукцию по более низким ценам, но не в ущерб качеству, - пояснил премьер-министр. - Сейчас мы возводим много объектов, республиканская инвестиционная программа расширилась в шесть раз. Средства, которые экономим, направляем на строительство дополнительных сооружений.

По его словам, определенный прогресс уже есть. Выпускаемые в республике цемент, сухие строительные смеси, трубы для водоснабжения и канализации, системы отопления, рулонный стеклопластик, кровельные материалы, запорная арматура и двери заняли свою нишу на местном рынке. Всего, как сообщил Здунов, в нынешнем году строительные и подрядные организации дали дагестанским предприятиям заказы на 670 миллионов рублей.

Так, махачкалинский лакокрасочный завод заключил договор на производство 67 тонн краски для городского хозяйства столицы Дагестана. Кизлярский электроаппаратный завод выполняет заказ на поставку 124 лифтов стоимостью 250 миллионов рублей. Комплектующие к ним изготавливает местный концерн КЭМЗ.

Однако руководители многих строительных организаций до сих пор не знают, какая продукция и где выпускается в республике. На это посетовал министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев. Для демонстрации возможностей предприятий и популяризации местных товаров решено провести выставку "СТРОЙПРОМ-2020".

Генеральный директор Ассоциации "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа" Запир Акаев в беседе с корреспондентом "РГ" отметил, что в одном регионе все же невозможно производить все виды стройматериалов, завоз - это обычная практика. К примеру, столь необходимую для строительства арматуру изготавливать в Дагестане нет возможности. Но, учитывая промышленный потенциал республики, для выпуска многих строительных материалов условия все же имеются. При этом он пока довольно скептичен в своих прогнозах развития этого направления.

- В свое время в Дагестане приостановили разработку песчаных карьеров под предлогом того, что там велась незаконная предпринимательская деятельность. Стройки встали, цены на песок поднялись. В прошлом году остановили кирпичные заводы, так как не соблюдались экологические нормы, а качество продукции некоторых предприятий не соответствовало нормативному. Как результат, застройщики стали покупать кирпич за пределами региона, а внутри республики начал процветать теневой бизнес, - рассказывает Акаев.

Если легализовать деятельность этих предприятий, то проблема с выпуском столь необходимых стройматериалов в регионе была бы решена. Гендиректор Гильдии строителей СКФО назвал еще один фактор. Постановлением правительства РД была создана инвестиционная площадка "Уйташ". На ее территории должен появиться индустриально-строительный комплекс "Каспийск" с тремя заводами - керамического кирпича, газобетонных блоков, сухих строительных смесей и извести.

- Несмотря на то, что уровень готовности достигает 80 процентов, эти нужные строительной отрасли предприятия никак не откроют. А ведь данные проекты должны давать отдачу еще и в виде налогов и рабочих мест, - говорит Акаев.

Однако, по его мнению, не стоит гнаться за количеством и открывать как можно больше местных цехов стройматериалов, ведь это сопряжено с падением качества продукции, а следовательно, угрожает технической безопасности возводимых объектов.

Запир Акаев предложил проводить независимую сертификацию производителей стройматериалов. Обладатели сертификатов в таком случае станут носителями своеобразного "знака качества". Подобные примеры в республике есть. Владельцы АЗС в регионе подписали меморандум "Об обеспечении совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами". Всем желающим работать в рамках закона были вручены "сертификаты честности".

Между тем

Сегодня Дагестан испытывает определенные трудности с рабочей силой на строительных объектах, в том числе из-за оттока жителей Азербайджана, которые в условиях пандемии не смогли вернуться в Россию. Большинство из них трудилось в этом секторе.

Напомним, из-за нехватки мест в школах, детских садах и яслях в республике было принято решение разработать программу, которая позволила в короткие сроки возвести большое количество социально значимых объектов. Соответственно возросла нагрузка на строителей. "В этом году у нас возводится более 180 зданий и сооружений социальной и инженерной инфраструктур общей стоимостью около 25 миллиардов рублей. На этих объектах трудоустроено свыше четырех тысяч человек, в основном это дагестанцы", - сообщил глава республики Владимир Васильев.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев, сейчас отрасли не хватает 2,2 тысячи работников, хотя строительные колледжи Махачкалы и Каспийска только в нынешнем году выпустили более 500 специалистов. Однако молодежь не стремится работать в Дагестане из-за низкой оплаты труда и предпочитает искать лучшей доли в других регионах страны. Еще одна проблема - дефицит работников нужной квалификации, в связи с чем некоторым работодателям приходится заниматься их обучением и переобучением. Теперь власти региона намерены разработать "дорожную карту", чтобы решить эти проблемы.