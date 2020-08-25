Новости

В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов 16:34
Вышел русский трейлер комедии с Гиллиан Джейкобс "Былые привычки" 16:32
В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента 16:31
В Москве в частной клинике у пенсионерки украли почти миллион рублей 16:20
Вышел трейлер "Энолы Холмс" - фильма про младшую сестру Шерлока 16:18
Найдены огромные 7000-летние каменные объекты неизвестного назначения 16:13
В Иркутске семерых фигурантов дела о "Боярышнике" отправили в колонию 16:09
Раскрыта тайна маленьких скелетов из древнеегипетского некрополя 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 18:17

Стоять на своем

В Дагестане производство собственных стройматериалов не поспевает за резко выросшим количеством строек
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 188(8242)
На одном из последних заседаний правительства Дагестана члены кабмина обсудили необходимость использования собственных стройматериалов и оборудования при возведении республиканских объектов. Примечательно, что за несколько дней до этого "РГ" опубликовала интервью с главным научным сотрудником Института геологии ДФИЦ РАН, доктором геолого-минералогических наук Василием Черкашиным, где, помимо прочего, шла речь о том, что в регионе огромные запасы сырья для производства стройматериалов, которые не используются ("Дагестанский шельф", "РГ" N 176 от 11 августа 2020 года). Он сообщил, что до 80 процентов строительных материалов завозится в регион из других субъектов, хотя очень многое можно производить из сырья, имеющегося в республике.
Использование стройматериалов, выпускаемых в республике, может снизить себестоимость строительства. Фото: Владимир Аносов/РГ Использование стройматериалов, выпускаемых в республике, может снизить себестоимость строительства. Фото: Владимир Аносов/РГ
Использование стройматериалов, выпускаемых в республике, может снизить себестоимость строительства. Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: iStock
В каких регионах москвичи чаще всего покупают жилье

- В предгорной и равнинной частях расположены основные запасы глины, песка, карбонатного сырья, гипса, мраморизованных известняков и сырье для производства цемента. Результаты геологического изучения недр свидетельствуют о наличии большого количества месторождений твердых нерудных полезных ископаемых, но они плохо освоены, - сказал Черкашин. - Существующие небольшие производства обеспечивают менее 20 процентов общей потребности региона в стройматериалах.

Перспективным направлением он назвал выпуск стекла. Для этого нужны кварцевый песок и доломит. Дагестанский кварцевый песок не вполне соответствует техническим условиям производства данного материала. Однако после небольшой обработки на обогатительной фабрике его можно будет использовать и не придется завозить сырье из других регионов. Что касается доломита, то им республика может обеспечить на долгие годы не только собственные предприятия, но и заводы прочих субъектов страны.

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов поддержал предложение наладить в регионе производство стройматериалов, которые активно используются, но не выпускаются в Дагестане. Это позволит снизить стоимость строительства.

- При реализации наших инвестиционных проектов мы, конечно же, ищем возможность закупить продукцию по более низким ценам, но не в ущерб качеству, - пояснил премьер-министр. - Сейчас мы возводим много объектов, республиканская инвестиционная программа расширилась в шесть раз. Средства, которые экономим, направляем на строительство дополнительных сооружений.

По его словам, определенный прогресс уже есть. Выпускаемые в республике цемент, сухие строительные смеси, трубы для водоснабжения и канализации, системы отопления, рулонный стеклопластик, кровельные материалы, запорная арматура и двери заняли свою нишу на местном рынке. Всего, как сообщил Здунов, в нынешнем году строительные и подрядные организации дали дагестанским предприятиям заказы на 670 миллионов рублей.

Фото: iStock
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ

Так, махачкалинский лакокрасочный завод заключил договор на производство 67 тонн краски для городского хозяйства столицы Дагестана. Кизлярский электроаппаратный завод выполняет заказ на поставку 124 лифтов стоимостью 250 миллионов рублей. Комплектующие к ним изготавливает местный концерн КЭМЗ.

Однако руководители многих строительных организаций до сих пор не знают, какая продукция и где выпускается в республике. На это посетовал министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев. Для демонстрации возможностей предприятий и популяризации местных товаров решено провести выставку "СТРОЙПРОМ-2020".

Генеральный директор Ассоциации "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа" Запир Акаев в беседе с корреспондентом "РГ" отметил, что в одном регионе все же невозможно производить все виды стройматериалов, завоз - это обычная практика. К примеру, столь необходимую для строительства арматуру изготавливать в Дагестане нет возможности. Но, учитывая промышленный потенциал республики, для выпуска многих строительных материалов условия все же имеются. При этом он пока довольно скептичен в своих прогнозах развития этого направления.

- В свое время в Дагестане приостановили разработку песчаных карьеров под предлогом того, что там велась незаконная предпринимательская деятельность. Стройки встали, цены на песок поднялись. В прошлом году остановили кирпичные заводы, так как не соблюдались экологические нормы, а качество продукции некоторых предприятий не соответствовало нормативному. Как результат, застройщики стали покупать кирпич за пределами региона, а внутри республики начал процветать теневой бизнес, - рассказывает Акаев.

Если легализовать деятельность этих предприятий, то проблема с выпуском столь необходимых стройматериалов в регионе была бы решена. Гендиректор Гильдии строителей СКФО назвал еще один фактор. Постановлением правительства РД была создана инвестиционная площадка "Уйташ". На ее территории должен появиться индустриально-строительный комплекс "Каспийск" с тремя заводами - керамического кирпича, газобетонных блоков, сухих строительных смесей и извести.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин: Надо сделать все, чтобы люди не жили в разваливающихся домах

- Несмотря на то, что уровень готовности достигает 80 процентов, эти нужные строительной отрасли предприятия никак не откроют. А ведь данные проекты должны давать отдачу еще и в виде налогов и рабочих мест, - говорит Акаев.

Однако, по его мнению, не стоит гнаться за количеством и открывать как можно больше местных цехов стройматериалов, ведь это сопряжено с падением качества продукции, а следовательно, угрожает технической безопасности возводимых объектов.

Запир Акаев предложил проводить независимую сертификацию производителей стройматериалов. Обладатели сертификатов в таком случае станут носителями своеобразного "знака качества". Подобные примеры в республике есть. Владельцы АЗС в регионе подписали меморандум "Об обеспечении совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами". Всем желающим работать в рамках закона были вручены "сертификаты честности".

Между тем

Сегодня Дагестан испытывает определенные трудности с рабочей силой на строительных объектах, в том числе из-за оттока жителей Азербайджана, которые в условиях пандемии не смогли вернуться в Россию. Большинство из них трудилось в этом секторе.

Напомним, из-за нехватки мест в школах, детских садах и яслях в республике было принято решение разработать программу, которая позволила в короткие сроки возвести большое количество социально значимых объектов. Соответственно возросла нагрузка на строителей. "В этом году у нас возводится более 180 зданий и сооружений социальной и инженерной инфраструктур общей стоимостью около 25 миллиардов рублей. На этих объектах трудоустроено свыше четырех тысяч человек, в основном это дагестанцы", - сообщил глава республики Владимир Васильев.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев, сейчас отрасли не хватает 2,2 тысячи работников, хотя строительные колледжи Махачкалы и Каспийска только в нынешнем году выпустили более 500 специалистов. Однако молодежь не стремится работать в Дагестане из-за низкой оплаты труда и предпочитает искать лучшей доли в других регионах страны. Еще одна проблема - дефицит работников нужной квалификации, в связи с чем некоторым работодателям приходится заниматься их обучением и переобучением. Теперь власти региона намерены разработать "дорожную карту", чтобы решить эти проблемы.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Стало известно, какие изменения будут в ЕГЭ-2021