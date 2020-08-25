В Кабардино-Балкарии открыли 39 альпинистских маршрутов, которые были закрыты еще в начале 1990-х годов. Дело в том, что они проходят вдоль границы Грузии и России и, согласно требованиям безопасности пограничной службы, доступ туда со стороны РФ запрещен.

Сложнейшие вершины, которые больше всего привлекают альпинистов, расположены в пограничной зоне Северного Кавказа. Фото: Роман Кияшко/РГ

- Многие знаменитые вершины Главного Кавказа хребта попали в 100-метровую погранзону, которую запрещено посещать. Всего закрытых маршрутов 60. Относительно 39 из них уже приняты решения, устраивающие все стороны, они актуализированы и открыты, - заявил глава министерства курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.

Он добавил, что большая часть маршрутов относится к пятой категории сложности - предпоследней из возможных в альпинизме. Их конечные точки теперь расположены вдоль рубежа стометровой пограничной полосы.

- Восемь маршрутов проходят в районе Безенги, в том числе на вершинах Джанги-Тау, Катын-Тау, Шхара и Ляльвер. Еще 31 маршрут - в районе Приэльбрусья, в том числе по горным массивам Шхельда, Пик Щуровского, Гумачи, - добавил Шогенцуков.

Специалисты министерства совместно с пограничниками и альпинистами обновили паспорта маршрутов, отработали алгоритм оформления пропусков и выхода на контрольные точки. Теперь получить разрешение на восхождение можно из дома, отправив заявку в пограничную службу. Проход в погранзону разрешен только по пропуску, пояснил врио начальника погрануправления ФСБ России по Кабардино-Балкарии Дмитрий Бобров.

- За этот год наработаем практику, после его завершения обсудим итоги с альпинистами, вполне возможно, что некоторые маршруты пересмотрим. В июле в погранзону было пропущено 16 тысяч 640 человек, с начала августа - уже 16 тысяч 947, заявления на получение пропусков идут потоком, - рассказал Бобров, отметив, что алгоритм получения разрешения опубликован на сайте министерства курортов и туризма КБР.

Как отмечает альпинист из Ростова-на-Дону Сергей Подпальный, у которого за плечами множество восхождений в Кавказских горах, ограничения закрывали для спортсменов многие вершины. Получить доступ к ним было либо очень сложно, либо и вовсе невозможно.

- Требовались долгие согласования, звонки, обращения к чиновникам. Если действительно вопрос решился, это станет большим плюсом для российского альпинизма. Вершины, которые находятся на границе с Грузией, одни из самых сложных на Северном Кавказе, они же и самые легендарные, например Безенгийская стена, куда входит Ляльвер. - Улаживание ситуации на границе привлечет опытных восходителей, которые сейчас в поисках интересных скал отправляются в другие регионы России или за рубеж.

Он добавил, что районы, откуда уходят спортсмены на покорение вновь открытых гор, называют колыбелью советского альпинизма.

- К примеру, сложно сейчас представить, что ущелье реки Адыл-Су, где, кстати, два года назад сошел сильнейший сель, было когда-то очень многолюдным и популярным у туристов и альпинистов. Но сегодня оставшиеся там альплагеря переживают не лучшие времена. А ведь эти места - настоящая история, - поясняет альпинист.

Гид и инструктор Никита Карамов отмечает, что до последнего времени на вершины, которые находятся на российской границе, удобнее было идти со стороны Грузии:

- Там нет такого строгого пропускного режима. Поэтому на Ушбу мы водим людей именно оттуда - со стороны Сванетии. Это увеличивает расходы, но восходители, которые собираются покорять такие серьезные вершины, планируют все заранее. Тем более оно того стоит.

У него вызывают удивление столь строгие требования российской погранслужбы к альпинистам, так как те горы, о которых идет речь, очень высокой категории сложности.

- Я понимаю, что безопасность государственной границы - это основа суверенитета. И полностью согласен с этим. Но взять, к примеру, Безенгийскую стену и вершины в ее составе - Шхара, Ляльвер, Джанги-Тау. Туда могут попасть только альпинисты-профессионалы. Это очень сложные пики даже в масштабах планеты. Говорить о каком-то "проходном дворе" не приходится.

Карамов уверен, что определенные послабления со стороны властей привлекут и к остальным горам спортсменов со всего мира. Пока же главный центр притяжения на Кавказе - Эльбрус.