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25.08.2020 17:15
Рубрика: Происшествия

Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве. Об этом приговоре Ленинградского областного суда сообщил ТАСС.

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Сергей Мойсеенко проходит по делу об убийстве Николая Чернова, начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН, курировавшего строительство СИЗО "Кресты". Преступление произошло в марте 2017 года. Согласно материалам следствия, Мойсеенко планировал убийство с конца 2016-го. Причина - Чернов слишком много знал и мог раскрыть коррупционную деятельность замначальника.

Мойсеенко нашел исполнителя, который во Всеволожском районе Ленинградской области расстрелял машину с Черновым. Исполнитель, к слову, уже отбывает наказание - его приговорили к девяти годам лишения свободы.

В июле 2020 года коллегия присяжных признала Сергея Мойсеенко виновным в убийстве бывшего замначальника городского управления ФСИН и не заслуживающим снисхождения. Ранее решением суда присяжных заседателей Мойсеенко был оправдан, но это решение было обжаловано.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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