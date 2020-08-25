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25.08.2020 17:23
Рубрика: Власть

Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев вылетел в Анапу для осмотра крупных лесных пожаров. На месте губернатор планирует провести совещание оперштаба и оценить ущерб, сообщили в администрации Кубани.

Фото: Администрация Надымского района
В ямальском поселке в результате пожара в жилом доме погиб человек

"Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации людей. Сейчас наша самая главная задача - максимально быстро справиться с огнем. А дальше уже будем разбираться с причинами его возникновения", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Сейчас в 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установлен самый высокий, пятый класс пожароопасности. Действуют четыре загорания лесной подстилки, три из них локализованы.На помощь в тушении очагов прибыли Ил-76 из Подмосковья и Бе-200 из Красноярского края. В Геленджике огонь охватил площадь в 17 гектаров, в Новороссийске - 16. Самая тяжелая обстановка сложилась под Анапой, где сегодня утром в заповеднике Утриш было эвакуировано около тысячи туристов и введен режим ЧС. Общая же площадь возгораний достигла около 107 гектаров.

"Для ликвидации загорания лесной подстилки в Анапе привлечено четыре воздушных судна МЧС - два вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и самолет Ил-76. В течение дня осуществлено 84 сброса воды общим объемом 484 тонны с забором воды в акватории Черного моря. Для обеспечения безопасности забора воды привлечено три катера ГИМС МЧС России, Дополнительно для оказания помощи по ликвидации пожара используется девять судов от РСЧС" - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Тем временем прокуратура Краснодарского края организовала проверку условий и причин возгорания лесного фонда.

Всего для ликвидации загорания лесной подстилки привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 748 человек и 152 единиц техники.

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