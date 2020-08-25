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25.08.2020 13:17
Рубрика: Происшествия

Из-за пожара в заповеднике под Анапой эвакуировали 1000 туристов

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
На Кубани продолжают гореть леса вблизи Новороссийска и Геленджика. Самая сложная ситуация сложилась под Анапой, где из заповедника Утриш во вторник, по данным администрации города, было эвакуировано около тысячи туристов.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Труднодоступная горная территория загорелась вечером в понедельник. Под угрозой оказались уникальные реликтовые леса - можжевеловые и фисташковые. Густые клубы дыма поползли по горным склонам, спускаясь к берегу моря, где отдыхают туристы, приехавшие со всей страны.

Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
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Решением и.о. главы администрации Анапы Василия Швеца в сельском округе был введен режим ЧС. Создан оперативный штаб КЧС, который возглавил исполняющий обязанности главы муниципалитета. В КЧС вошли руководители федеральных и территориальных ведомств, представители спасательных формирований, администрации, полиции, Роспотребнадзора, казачества, а также заповедника и заказника Утриш. В тушении лесного пожара участвовали 217 человек, экипированных ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом, а также 21 единица техники.

Сегодня спасательная бригада была усилена двумя дополнительными расчетами МЧС и двумя вертолетами из Геленджика. Организована эвакуация туристов из лагун, в этой работе задействованы плавсредства, дежурят машины скорой помощи. Жертв и пострадавших нет. По информации оперативного штаба, на данный момент огнем пройдено 82 гектара, около трех из них - активного горения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что для ликвидации загорания лесной подстилки в Анапе привлечено три воздушных судна МЧС России - вертолеты Ми-8 из Геленджика и Симферополя, а также вертолет Ка-32.

В течение вчерашнего дня было осуществлено 14 сбросов воды общим объемом 70 тонн. Забор воды осуществляется из акватории Черного моря. Для обеспечения безопасности забора воды привлечено три катера ГИМС МЧС России. Дополнительно для оказания помощи по ликвидации пожара используется три катера от РСЧС. На месте работает оперативная группа под руководством заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрея Потахова. Также оперативная группа организовала работу отделения беспилотных авиационных систем для оценки обстановки в труднодоступных местах.

Ликвидация крупного леечного пожара в заповеднике Утриш продолжается.

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