От "А" до "Я": В краснодарской школе создали 33 первых класса

Краснодар побил собственный прошлогодний рекорд по числу первых классов в одной школе. Если в 2019 году максимальное количество первых классов в учебном заведении составляло 24, то сегодня эта цифра выросла до 33 - с литерами от "А" до "Я". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в департаменте образования города.

Рекорд поставила СОШ № 71. У школы четыре корпуса, также к ней относится построенное здание по улице Байбакова на 1550 мест. В прошлом году это образовательное учреждение заняло третье место по количеству первых классов - их тогда было сформировано 19. В этом году первых классов уже 33 - по числу букв в русском алфавите.

На втором месте - СОШ № 11, где создали 22 первых класса. Учреждение объединяет две школы - действующую ранее по улице Российской и новую - по улице имени Героя Аверкиева. Именно эта школа в 2019 году, как писала "РГ", установила рекорд. Тогда там было сформировано 24 первых класса - от "А" до "Ш". В нынешнем году учреждение отошло на второе место по числу первоклашек.

Как сообщили в департаменте образования Краснодара, в 2020 году в городе в школу пойдет более 18,5 тысячи первоклассников. А всего за парты сядут более 160 тысяч учащихся.