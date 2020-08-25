Кого в Свердловской области бесплатно привьют от гриппа

В Свердловскую область поступила первая партия вакцин против гриппа. Планируется, что отдельным категориям граждан ее сделают бесплатно.

"В условиях неблагоприятной эпидситуации по COVID-19 вакцинация от сезонных заболеваний в этом году приобретает особое значение", - отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Прививками должно быть охвачено около 60 процентов местных жителей - это 2,5 миллиона человек.

- Мы направили дополнительную заявку в Минздрав России, чтобы получить вакцины для свердловчан из групп риска в связи с COVID-19 - это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологией и легочными патологиями, - написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram

Планируется, что бесплатно прививку поставят работникам здравоохранения и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывникам, беременным, уральцам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические болезни. А также малышам от шести месяцев, школьникам и студентам.

Между тем

На Среднем Урале за сутки выявлено 116 новых случаев коронавируса (общее количество зафиксированных зараженных в регионе - 24598). "Отметим, в августе статистика по заболеваемости демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению количества вновь выявленных случаев. Показатель за 25 августа стал самым низким за указанный период", - передает оперштаб.

Также за сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19 (общее число летальных случаев за все время пандемии- 420).