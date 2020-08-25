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25.08.2020 02:52
Рубрика: Власть

Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами

Ученые создали прибор, помогающий найти людей под завалами здания по их дыханию. Разработка принадлежит специалистам Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Презентация новинки состоялась на форуме "Армия-2020".

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"Мобильный радиолокационный комплекс работает в двух режимах: определяет местонахождение человека по дыханию или по движению. Прибор также поможет вычислить расстояние до него", - приводит подробности РИА Новости.

Проверка участка завала площадью до десяти квадратных метров займет от одной до трех минут. Российскую новинку отличает еще одна важная характеристика - высокая степень достоверности поиска. Комплекс будет незаменим для обнаружения людей после схода оползней.

Напомним, 23 августа в подмосковном парке "Патриот" открылся международный военно-технический форум. "Армия-2020" - это выставка, на которой представлена новейшая и перспективная военная техника, а также передовые разработки экспертов. В этом году в мероприятиях форума участвуют около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности, которые представляют более 28 тысяч образцов современного вооружения и техники.

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