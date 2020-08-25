"Ростелеком" протестировал систему онлайн-голосования

Технологическое тестирование полностью повторяло все этапы предстоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, собственно голосование и подсчет голосов.

"За время проведения голосования сбоев не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво", - говорится в сообщении. Благодаря специальной системе шифрования подсчет результатов занял менее одной минуты.

В процессе были выявлены потенциальные технические проблемы, которые могут возникнуть у избирателей в сентябре. Все участники тестирования могли также высказать свои замечания по процедуре.

Следующим этапом в подготовке к выборам 13 сентября станет первое общественное тестирование системы ДЭГ среди избирателей Курской и Ярославской областей, которое состоится в ЦИК России 31 августа.

А само дистанционное голосование пройдет в упомянутых регионах с 11 по 13 сентября. Чтобы проголосовать через интернет, избиратель должен подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Сделать это могут обладатели подтвержденной учетной записи на портале. В этот же период можно отозвать заявление.

"Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бюллетень на избирательном участке, что полностью исключает возможность неоднократного голосования", - напоминает Центризбирком.