СМИ: Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко перевели на аппарат ИВЛ

Состояние заразившейся на прошлой неделе COVID-19 Юлии Тимошенко продолжает оставаться стабильно тяжелым. По информации ее пресс-секретаря Марины Сороки, бывший премьер-министр Украины проходит курс интенсивной терапии.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID", - написала в Facebook Марина Сорока.

В то же время ряд украинских СМИ сообщает о том, что Тимошенко была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких. Как уточняет портал Strana.ua, родственники главы партии "Батькивщина" - дочь Евгения и зять Артур Чечеткин - переносят болезнь в легкой форме.