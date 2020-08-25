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25.08.2020 10:18
Рубрика: Экономика

Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ставки по кредитам в России в 2,4 раза превысили ставки по вкладам. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчеты аналитического агентства Frank RG, которые проведены по данным 11 крупнейших банков.

Фото: iStock
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Из подсчетов следует, что средняя ставка по вкладам составила 3,9%, по кредитам - 9,3%. В прошлом году разрыв между уровнем ставок по вкладам и ставок по кредитам составлял 1,9 раза.

Ставки по кредитам и по вкладам падают на фоне снижения ключевой ставки Банком России. В конце июля Банк России снизил показатель еще на 0,25 процентного пункта, до нынешних 4,25% годовых, очередного исторического минимума. ЦБ опускает уровень ключевой ставки на фоне низких темпов инфляции (3,4% по итогам июля при целевых 4%) и необходимости восстанавливать экономический рост после провала, связанного с пандемией коронавируса.

Физлица хранят на банковских счетах около 30 трлн рублей. На фоне снижения ставок по депозитам усиливается переток средств со вкладов на фондовый рынок. Однако банковские вклады в силу своей консервативности и страховки от государства, вероятно, останутся основным инструментом для сбережений.

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