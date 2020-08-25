Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Ставки по кредитам в России в 2,4 раза превысили ставки по вкладам. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчеты аналитического агентства Frank RG, которые проведены по данным 11 крупнейших банков.

Из подсчетов следует, что средняя ставка по вкладам составила 3,9%, по кредитам - 9,3%. В прошлом году разрыв между уровнем ставок по вкладам и ставок по кредитам составлял 1,9 раза.

Ставки по кредитам и по вкладам падают на фоне снижения ключевой ставки Банком России. В конце июля Банк России снизил показатель еще на 0,25 процентного пункта, до нынешних 4,25% годовых, очередного исторического минимума. ЦБ опускает уровень ключевой ставки на фоне низких темпов инфляции (3,4% по итогам июля при целевых 4%) и необходимости восстанавливать экономический рост после провала, связанного с пандемией коронавируса.

Физлица хранят на банковских счетах около 30 трлн рублей. На фоне снижения ставок по депозитам усиливается переток средств со вкладов на фондовый рынок. Однако банковские вклады в силу своей консервативности и страховки от государства, вероятно, останутся основным инструментом для сбережений.