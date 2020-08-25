Суд подтвердил право регионов дополнять льготы по налогу на авто

Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес принципиально важное решение: регионы вправе устанавливать дополнительные льготы по транспортному налогу или сужать их. В данном случае рассматривался конкретный закон Тульской области, но выводы суда актуальны и для других регионов.

В регионе освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили инвалиды всех групп, а также один из родителей ребенка-инвалида. При этом недавно власти ограничили данную льготу: мощность двигателя авто должна быть до 200 л.с. Один из жителей региона попытался обжаловать данное ограничение, однако суд ему отказал.

Как пояснили в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, законодатель вправе определять круг лиц, на которых распространяются налоговые льготы, в том числе сужать или расширять этот круг.

"Вопрос о предоставлении льгот разрешен законодателем субъекта Российской Федерации в пределах предоставленной ему компетенции и не противоречит федеральному закону, установившему налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя", - пояснили в Первом апелляционном суде.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер подчеркнула, что в период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки граждан. Активно пользовались правом расширять льготы и меры поддержки многие регионы. При этом ограничение мощности автомобиля при предоставлении транспортного налога она считает вполне оправданным. Также она напомнила, что особые меры социальной поддержки были предусмотрены для многих семей, и льготы по транспортному налогу для социально незащищенных категорий только часть общей системы поддержки граждан. Например, родителям помимо выплачиваются различные виды ежемесячных федеральных и региональных компенсаций в зависимости от нуждаемости каждой семьи.