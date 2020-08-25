Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.08.2020 17:45
Рубрика: Налоги

Ездить - дешевле

Суд подтвердил право регионов дополнять льготы по налогу на авто
Текст: Владислав Куликов
Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес принципиально важное решение: регионы вправе устанавливать дополнительные льготы по транспортному налогу или сужать их. В данном случае рассматривался конкретный закон Тульской области, но выводы суда актуальны и для других регионов.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В регионе освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили инвалиды всех групп, а также один из родителей ребенка-инвалида. При этом недавно власти ограничили данную льготу: мощность двигателя авто должна быть до 200 л.с. Один из жителей региона попытался обжаловать данное ограничение, однако суд ему отказал.

В ГД внесен законопроект об отмене транспортного налога

Как пояснили в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, законодатель вправе определять круг лиц, на которых распространяются налоговые льготы, в том числе сужать или расширять этот круг.

"Вопрос о предоставлении льгот разрешен законодателем субъекта Российской Федерации в пределах предоставленной ему компетенции и не противоречит федеральному закону, установившему налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя", - пояснили в Первом апелляционном суде.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер подчеркнула, что в период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки граждан. Активно пользовались правом расширять льготы и меры поддержки многие регионы. При этом ограничение мощности автомобиля при предоставлении транспортного налога она считает вполне оправданным. Также она напомнила, что особые меры социальной поддержки были предусмотрены для многих семей, и льготы по транспортному налогу для социально незащищенных категорий только часть общей системы поддержки граждан. Например, родителям помимо выплачиваются различные виды ежемесячных федеральных и региональных компенсаций в зависимости от нуждаемости каждой семьи.