Суд запретил Apple удалять аккаунт разработчика Epic Games из App Store

Суд удовлетворил ходатайство Epic Games и выдал компании Apple временный запрет на отключение аккаунта разработчика Fortnite в магазине App Store. Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время судья Ивонн Гонсалес Роджерс подчеркнул, что Apple не обязана возвращать популярный шутер в App Store. 17 августа "яблочная" компания пригрозила Epic Games удалением учетной записи разработчиков и отключением доступа ко всем инструментам для создания программного обеспечения на iOS и Mac. Также в Apple хотели отключить доступ Epic Games и к игровому движку Unreal Engine, однако суд не дал сделать и этого.

"Epic Games и Apple могут судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для других", - заключила Роджерс. Дата следующего заседания - 28 сентября 2020 года. На нем будут выслушаны более подробные аргументы сторон.