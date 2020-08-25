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25.08.2020 11:11
Рубрика: Digital

Суд запретил Apple удалять аккаунт разработчика Epic Games из App Store

Текст: Иван Черноусов
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Суд удовлетворил ходатайство Epic Games и выдал компании Apple временный запрет на отключение аккаунта разработчика Fortnite в магазине App Store. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: AFP/Josh Edelson
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В то же время судья Ивонн Гонсалес Роджерс подчеркнул, что Apple не обязана возвращать популярный шутер в App Store. 17 августа "яблочная" компания пригрозила Epic Games удалением учетной записи разработчиков и отключением доступа ко всем инструментам для создания программного обеспечения на iOS и Mac. Также в Apple хотели отключить доступ Epic Games и к игровому движку Unreal Engine, однако суд не дал сделать и этого.

"Epic Games и Apple могут судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для других", - заключила Роджерс. Дата следующего заседания - 28 сентября 2020 года. На нем будут выслушаны более подробные аргументы сторон.

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