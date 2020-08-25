Tesla будет предупреждать о забытом в машине ребенке

Компания Tesla работает над внедрением в выпускаемые ею электромобили электронной системы распознавания малолетних детей в автомобиле.

Официально система призвана остановить практику оставления детей в припаркованной машине, по статистике только за прошлый год в США при данном обстоятельстве погибли больше 50 детей. В половине случаев родители просто забывали, что в машине остался ребенок.

Система распознавания ребенка в автомобиле от Tesla использует четыре электромагнитных излучателя и три приемника, работает в миллиметровом диапазоне электромагнитного спектра, способна "видеть" сквозь непроницаемые для света твердые предметы и обучена определять сердцебиение и дыхание среди других движений.

В отличие от систем с видеокамерами или датчиками давления, такая система не примет за ребенка оставленную в машине сумку или собаку. Но диапазон ее использования гораздо шире просто заботы о детях, она, например, чрезвычайно эффективна в борьбе с кражами из автомобилей.

Для внедрения системы в электромобили Tesla есть административная препона, в США гражданский оборот устройств, работающих в миллиметровом диапазоне излучения такой мощности запрещен на национальном уровне, и Tesla подала запрос непосредственно в Федеральную комиссию по связи. В компании отмечают, что похожий запрос от Alphabeth Inc. (материнская компания Google) был удовлетворен Федеральной комиссией в 2018 году.