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25.08.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Tesla будет предупреждать о забытом в машине ребенке

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Компания Tesla работает над внедрением в выпускаемые ею электромобили электронной системы распознавания малолетних детей в автомобиле.

Фото: Компания Tesla Motors
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Официально система призвана остановить практику оставления детей в припаркованной машине, по статистике только за прошлый год в США при данном обстоятельстве погибли больше 50 детей. В половине случаев родители просто забывали, что в машине остался ребенок.

Система распознавания ребенка в автомобиле от Tesla использует четыре электромагнитных излучателя и три приемника, работает в миллиметровом диапазоне электромагнитного спектра, способна "видеть" сквозь непроницаемые для света твердые предметы и обучена определять сердцебиение и дыхание среди других движений.

В отличие от систем с видеокамерами или датчиками давления, такая система не примет за ребенка оставленную в машине сумку или собаку. Но диапазон ее использования гораздо шире просто заботы о детях, она, например, чрезвычайно эффективна в борьбе с кражами из автомобилей.

Для внедрения системы в электромобили Tesla есть административная препона, в США гражданский оборот устройств, работающих в миллиметровом диапазоне излучения такой мощности запрещен на национальном уровне, и Tesla подала запрос непосредственно в Федеральную комиссию по связи. В компании отмечают, что похожий запрос от Alphabeth Inc. (материнская компания Google) был удовлетворен Федеральной комиссией в 2018 году.

#Tesla