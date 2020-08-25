"Тяжелый" УАЗ "Профи": скоро в серию

По данным "Российской газеты", в эти дни на Ульяновском автозаводе должна стартовать опытно-промышленная сборка новой версии "Профи".

Коммерческий грузовичок получит двухскатную ошиновку (как у "ГАЗели") и новый задний мост. Вероятно, уазовцы планируют использовать ведущий мост от фургона Ford Transit (Холдинг Sollers владеет УАЗом и сотрудничает с Ford).

По предварительной информации, УАЗ "Профи" также получит усиленную раму и подвеску. Грузоподъёмность "тяжёлого" "Профи" приблизится к двум тоннам.

О том, что семейство "Профи" пополнится за счёт тяжёлой модификации, сообщалось в августе 2019 года. Новинку стоит ждать в конце текущего года. Версия с увеличенной грузоподъёмностью призвана расширить объёмы продаж модели или, как минимум, поддержать их.

"Полуторка" от УАЗа выпускается с осени 2017 года. Модель оснащается 2,7-литровым "атмосферником" ЗМЗ-Про мощностью 149 л. с. Двигатель работает в связке с пятиступенчатой механической КП. На выбор доступна как заднеприводная трансмиссия, так и переднеприводная. Для грузовичка предлагается ГБО с пропан-бутановой смесью. Цены на "Профи" лежат в диапазоне от 891 900 до 1 212 900 рублей.