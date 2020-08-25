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25.08.2020 11:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota для постапокалипсиса: Tundra за 12 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали о самой дорогой Toyota 4х4. Доработанная Tundra изготовлена московской фирмой на базе экземпляра 2016 года выпуска.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Toyota Tundra под названием "Зверобой" получила защитное покрытие кузова, "злую" резину, композитную бамперную группу с лебёдками, прочные расширители арок, силовые пороги и толстую защиту двигателя.

Помимо этого, пикап оснащён дополнительной светотехникой по кругу, усиленной подвеской с двумя амортизаторами на колесо, задней пневмоподвеской, люком и багажной системой на крыше, кунгом с различными нишами и отсеками. В надстройке предусмотрен аккумулятор и бензогенератор.

В салоне имеется огромный тачскрин, тепловизор, охотничья кофра и многое другое. Под капотом Tundra располагается 5,7-литровый V8 мощностью 420 л. с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Общий объём топливных баков - 400 литров. Пикап весит внушительные 3 400 кг.

Стоимость Toyota Tundra "Зверобой" составляет 12 000 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что новое поколение модели дебютирует в 2021 году.

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
#Toyota