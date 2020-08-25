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25.08.2020 21:33
Рубрика: Спорт

В "Барселоне" подтвердили желание Месси уйти из клуба

Текст: Артур Нанян

"Барселона" подтвердила информацию о намерении Лионеля Месси покинуть команду, сообщает Football Espana.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Ранее стало известно, что Месси подал запрос на уход из "Барселоны", но "сине-гранатовые" готовы приложить все усилия, дабы предотвратить это. Аргентинец решил воспользоваться опцией в контракте, согласно которой он может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение в конце каждого сезона.

На фоне решения Месси сменить обстановку президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу созвал экстренный совет директоров клуба. К слову, "сине-гранатовые" уже уведомили игрока, что его требование не имеет юридических оснований. Руководство клуба на ближайшей встрече обсудит ситуацию и попытается найти из нее выход.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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