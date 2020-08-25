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25.08.2020 14:19
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о существовании нескольких версий случившегося с Навальным

Текст: Кира Латухина

В Кремле считают, что нужно рассматривать разные версии случившегося с блогером Алексеем Навальным, и пока не установлена причина - повода для расследования нет.

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В Кремле связались с российскими врачами, чтобы те прокомментировали с профессиональной точки зрения заявления германской клиники. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые же часы пребывания Навального в Омске и атропин, который дают ему в Германии, также начали вводить в первый же час пребывания его в реанимации.

Представитель Кремля подчеркнул, что важно выяснить, что именно стало причиной понижения уровня холинэстеразы, и как раз эту причину пока никто не установил, анализы не показывают наличие такого вещества, которое могло бы вызвать это состояние. "Медицинская аналитика абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся", - заметил Песков.

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление", - сказал пресс-секретарь президента. Эту версию рассматривали в самом начале и российские медики, но вещество так и не было установлено. Не установлено оно и немецкими врачами. "Говорить только об одном варианте мы считаем неверно на этой стадии", - пояснил Песков.

Президент Владимир Путин не давал поручений по транспортировке Навального за рубеж. "Наши врачи трое суток боролись за жизнь пациента и, возможно, спасли ее. Наши различные органы максимально оперативно решили все проблемы с оформлением документов, в виде исключения причем, учитывая сложную ситуацию и пожелания супруги как можно скорее вывезти в Германию", - подчеркнул Песков. Здесь поручения президента и не нужны были: система сама прекрасно работает, сказал он.

Для уголовного расследования должен быть повод. "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния... Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - напомнил представитель Кремля. Поэтому расследованием сейчас занимаются медики, но пока, к сожалению, безрезультатно: ответа на вопрос, что подавило холинэстеразу, нет. Москва будет только признательна, если немецким коллегам удастся это выяснить. "Если будет установлено, что это за вещество, и что это отравление, то тогда, конечно, будет повод для расследования, безусловно", - также заявил Песков. И это может рассматриваться как одна из версий, но сейчас также много и других медицинских версий о том, что могло стать причиной такого состояния пациента.

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