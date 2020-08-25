Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.08.2020 19:12
Рубрика: Легковые авто

В России стартовало производство еще одного кроссовера Kia

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia объявила о том, что в Калининграде на предприятии "Автотор" стартовало производство нового поколения Sorento.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Новый Kia Sportage засветился на парковке

На заводе было установлено новое оборудование для программирования электронных систем кроссовера и для настройки "ЭРА-ГЛОНАСС". Плюс ко всему были применены новые решения, связанные с особенностями производства дизельных моторов семейства Smartstream.

Новый Sorento на 10 мм шире предшественника. Колесная база возросла до 2 815 мм (+35 мм). Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с прошлой генерацией (до 4 810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. В то же время высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм (до 1700 мм).

В салоне может быть установлена мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Также предлагается цифровая приборная панель на базе 12,3-дюймового экрана.

Кроссовер будет предлагаться с двумя силовыми установками. Это бензиновый двигатель 2.5 MPI, который развивает мощность 180 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и дизельный мотор 2.2 CRDi мощностью 199 л.с. - он работает вместе с новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. Модель будет доступна на российском рынке с передним и полным приводом.

Цены и нюансы комплектаций нового Sorento Kia сообщит ближе к старту продаж, который, как ожидается, состоится до конца этого года.

#Kia