В России стартовало производство еще одного кроссовера Kia

Компания Kia объявила о том, что в Калининграде на предприятии "Автотор" стартовало производство нового поколения Sorento.

На заводе было установлено новое оборудование для программирования электронных систем кроссовера и для настройки "ЭРА-ГЛОНАСС". Плюс ко всему были применены новые решения, связанные с особенностями производства дизельных моторов семейства Smartstream.

Новый Sorento на 10 мм шире предшественника. Колесная база возросла до 2 815 мм (+35 мм). Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с прошлой генерацией (до 4 810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. В то же время высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм (до 1700 мм).

В салоне может быть установлена мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Также предлагается цифровая приборная панель на базе 12,3-дюймового экрана.

Кроссовер будет предлагаться с двумя силовыми установками. Это бензиновый двигатель 2.5 MPI, который развивает мощность 180 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и дизельный мотор 2.2 CRDi мощностью 199 л.с. - он работает вместе с новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. Модель будет доступна на российском рынке с передним и полным приводом.

Цены и нюансы комплектаций нового Sorento Kia сообщит ближе к старту продаж, который, как ожидается, состоится до конца этого года.