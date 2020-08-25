Видео: байкеры не выдержали дистанцию друг с другом и поплатились за это

Молодость и сила, щекочущая нервы скорость и неумение выдерживать дистанцию - вот основные ингредиенты этого острого зажигательного блюда.

Двум мотоциклистам на этом видео поначалу казалось, что наибольшую опасность для них представляют неуклюжий грузовик, движущийся впереди по шоссе в левом ряду, но как показала практика, главная помеха для лихого байкера на дороге - другой такой же байкер. Чуть-чуть бы осторожности обоим и аварию легко можно было бы избежать...

Беспечные ездоки просто не выдержали дистанцию, протискиваясь между транспортными потоками. Ехавший впереди байкер внезапно заметил легковушку в правом ряду и понял что проскочить между ней и фургоном не сможет. Сбросил скорость, выжидая момент для ускорения. Вроде бы все сделал правильно.

Но ехавший чуть позади приятель не увидел помеху и оказался не готов к экстренному снижению скорости. В итоге мотоциклы опасно сблизились, чуть коснулись друг друга, и второй байкер, похоже, попал ногой в заднее колесо первого.

А дальше все было как в фильмах про гонки: паника, попытка вывернуть руль и избежать столкновения, резкий удар, волочение по асфальту, темнота в глазах и ласковый голос медсестры в ближайшей травматологии.