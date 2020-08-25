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25.08.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: полицейский догнал катившуюся без водителя машину и предотвратил ДТП

Текст: Вадим Давыденко

Удивительную сообразительность и сноровку проявил полисмен, патрулировавший на мотоцикле центр китайского города Ичан (провинция Хубэй, печально известная всем как родина коронавируса). Сквозь вечерние сумерки и хлопья мокрого снега он сумел разглядеть брошенную водителем легковушку, которая катилась к перекрестку и вот-вот могла стать причиной масштабной аварии.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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За какую-то секунду полисмен догнал неуправляемую машину, бросил свой байк, прыгнул за руль автомобиля (на его счастье, водительская дверь была открыта нараспашку) и остановил его.

А причиной стала непогода, из-за которой машины не выдерживали дистанцию в пробке перед светофором. На мокром асфальте одна из легковушек слегка ударила другую в зад, и водитель первой вышел из салона, чтобы оценить ущерб. Вышел столь спешно, что не заглушил двигатель и не поставил на ручник.

Предоставленная сама себе машина двинулась вперед и, если бы не бдительность полицейского, то помятым багажником бы дело не закончилось. Теперь растяпу-водителя, согласно суровым законам Поднебесной, скорее всего, ждет повторное обучение в автошколе.

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