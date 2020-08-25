Видео: в США сожгли 100 машин

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) с воскресенья не прекращаются массовые беспорядки. Они начались после того, как полицейский семь раз выстрелил в спину чернокожему.

По предварительной версии, все началось с семейной драки, которую пытался разнять 29-летний Джейкоб Блейк. Когда на вызов приехала полиция, он почему-то не подчинился требованиям правоохранителей, и полез в свой Dodge Journey. Так как на команды полицейских Блейк не реагировал, один из них открыл огонь. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом, хоть и стабильном состоянии.

Видео, запечатлевшее происшествие, быстро разлетелось по сети, после чего в городе начались беспорядки. Сообщается, что протестующие закидывают полицейских бутылками, и атаковали здание суда.

Под горячую руку попал и дилерский центр по продаже подержанных автомобилей Car Source. Кто-то из бунтовщиков разбил стекло одной из машин, и бросил в салон сигнальный огонь. Вспыхнувшее пламя быстро перекинулось на другие автомобили, находящиеся на площадке. Всего их было около 130, почти все в результате полностью сгорели. По словам владельца салона, в основном стоимость уничтоженных автомобилей не превышала 10 000 долларов, но пострадало и несколько "породистых" экземпляров: Range Rover, Mercedes-Benz S-Class и BMW 5-Series.