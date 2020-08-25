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25.08.2020 17:00
Рубрика: Власть

Авиация России и Сирии за неделю уничтожила более 300 боевиков

Текст: Владислав Куликов
В Сирии при непосредственном участии российских военных советников и Военно-космических сил РФ в течение 18-24 августа была проведена масштабная операция по разгрому бандформирований.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

"Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидированы 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов", - сообщил представитель российской группировки в Сирии.

В Сирии ранили двух российских военных

Он добавил, что в результате действий боевиков этой группировки "18 августа с. г. от взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в провинции Дейр-эз-Зор погиб российский старший военный советник генерал-майор В.Гладких".

При этом в центре Сирии отмечен рост активности боевиков, большинство появились после амнистии от "администрации северо-востока САР", подконтрольной США. Как заявил представитель российской группировки в Сирии, "в течение последнего месяца в районе так называемой "белой пустыни" в центральной части Сирийской Арабской Республики отмечается значительный рост активности бандформирований, состоящих из бывших игиловцев (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ). При этом большинство боевиков появились в этом районе после "амнистии", проведенной подконтрольной США так называемой "автономной администрацией северо-востока Сирии".

Боевики дестабилизируют обстановку в центре Сирии, совершают диверсии, нападают на патрули и посты сирийской армии. Представитель российской группировки отметил, что своими действиями террористы срывают процесс социально-экономического восстановления Сирии и налаживания отношений местных арабских племен с Дамаском. "Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им обосновывать свое присутствие на востоке САР. Для противодействия террористам правительственные силы Сирии и ВКС России сосредоточили усилия на выявлении сети замаскированных объектов боевиков в "белой пустыне", - отметил военный. По его словам, "операция по очистке "белой пустыни" от остатков бандгрупп будет продолжаться до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов".

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