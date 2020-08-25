Зачем нужны зеркала на передних крыльях автомобилей

Мода на необычное расположение зеркал на капоте или на крыльях передних колес пришла к нам с японскими автомобилями в начале 90-х годов. Потом этот тренд подхватил Китай. Оказалось, что в странном на первый взгляд дизайнерском решении немало пользы.

Вообще подобное нехарактерное расположение зеркал берет начало еще раньше, с американского автопрома 50-х годов. Панорамное выпуклое лобовое стекло заставило двери переместиться чуть назад, а зеркала - вперед, на крылья. Это было весьма удобно: во время езды взгляд от дороги можно было не отрывать, а только чуть перевести глаза.

Хромированные "рожки" быстро вошли в моду и вызвали волну подражания. Даже "Москвичи" и "Волги" не остались в стороне от этой темы. Когда американские производители стали отходить от этого дизайна, в Японии они настолько полюбились, что остались вплоть до 2000-х годов, пишет aif.ru.

Эти зеркала действительно удобнее для водителя, они позволяют просматривать "слепые зоны", маневры типа перестроения становятся гораздо безопаснее. Благодаря тому, что они не сильно выдаются за пределы кузова, двигаться в ограниченном пространстве еще проще. Такие зеркала дают меньше аэродинамического шума.

Почему же от них стали отказываться даже верные японцы? Причина - требования безопасности. При наезде на пешехода наличие зеркал на капоте чревато куда большими повреждениями. Поэтому убрали и другие выступающие элементы, например, статуэтки и эмблемы.

Кустарно такие зеркала продолжают ставить. Особенно это удобно на машинах повышенной проходимости: увеличивается обзор происходящего под колесами. На праворульных японских машинах в России зеркала спереди дают дополнительное преимущество: в них можно неплохо просматривать соседнюю полосу в начале обгона.