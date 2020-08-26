1 сентября окончательно вступает в силу закон о горячем питании в школах

В нем, в том числе закрепляются понятие "здоровое питание" и его принципы, прописаны требования к организации питания детей.

- Закон запрещает обращение опасных, некачественных, фальсифицированных пищевых продуктов, а также тех, о которых нет точной, полной, достоверной информации (нельзя отследить происхождение, нет маркировки, сведений), - сообщает Минпросвещения.

Согласно документу, при организации питания образовательные организации и организации отдыха и оздоровления детей обязаны учитывать санитарно-эпидемиологические требования, информацию от родителей о состоянии здоровья ребенка.

Кроме того, согласно закону, ученики начальной школы должны быть обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, включающим горячее блюдо, не считая горячего напитка, за счет федерального бюджета, региональных и местных бюджетов и иных источников финансирования.

Как рассказал сегодня на совещании у президента министр просвещения Сергей Кравцов, обеспечить горячим питанием учащихся готовы все регионы страны. Председателем правительства принято решение выделить дополнительные средства для 27 субъектов Федерации.

- Более половины проблемных зон, а это 1125 школ, приведены в соответствие с нормами. Первоочередное внимание уделяется малокомплектным школам. В 271 малокомплектной школе из 483 вопрос уже закрыт, в остальных - работа в активной стадии, - рассказал Сергей Кравцов. - Тем не менее, во всех школах страны, даже там, где требования Роспотребнадзора еще не выполнены, будет организовано горячее питание. Более 7 млн школьников будет обеспечено горячим питанием.

По словам министра, выработано несколько вариантов обеспечения школьников в таких школах горячим питанием. Во-первых, через доставку в школу уже готового питания. Во-вторых, это может быть организация питания в других столовых. Наконец, возможна выдача продовольственных наборов, которые дети смогут просто забирать домой.

- Как эти решения будут реализованы и отлажены на практике, начиная с 1 сентября, проконтролируем вместе с Общероссийским народным фронтом. Все необходимые ресурсы и рычаги у нас для этого есть, - рассказал Сергей Кравцов.