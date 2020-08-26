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26.08.2020 21:43
Рубрика: В мире

Беларусь: тревожные дни

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)

Школы вне политики

В министерстве образования Беларуси призвали не превращать школы в места политических баталий. Как заявила начальник управления общего среднего образования Ирина Каржова, важно, чтобы каждый ребенок имел равный доступ к получению качественного образования и социальным гарантиям, которые предоставляет государство.

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"Сегодня всем необходимо успокоиться и отбросить эмоции", - отметила она, добавив, что "не нужно превращать школу в политическое поле и вмешивать детей в политические баталии, которые происходят в стране". Каржова также напомнила, что 1 сентября за парты сядут более миллиона учеников, а в стране будут функционировать 2990 государственных учреждений общего среднего образования. Школьников обеспечат бесплатным проездом, питанием и учебниками.

Создана комиссия для проверки жалоб на правоохранителей

Генпрокуратура Беларуси создала межведомственную комиссию для проверки заявлений о нарушениях со стороны представителей правоохранительных органов, применении физической силы и спецсредств в ходе массовых акций протеста и беспорядков. В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Госкомитета судебных экспертиз, а также депутаты нижней палаты парламента. По каждому заявлению Следственный комитет проводит проверку, каждый случай взят на контроль Генпрокуратурой.

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