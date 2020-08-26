Британцы признали "Ниву" самым проверенным временем внедорожником

Август традиционно сезон отпусков и громкие премьеры автопроизводители придерживают до осени. Лучшая пора, чтобы перебрать и упорядочить накопленное.

Старейшее периодическое издание об автомобилях Autocar вновь взглянуло на историю автопрома и на сей раз отметило автомобили, выпускавшиеся необычайно долго.

Перечень вышел любопытный тем, что представлены в нем как непритязательные автомобили для широких масс, так и автомобили для верхних слоев общества, производившиеся в условиях плановой экономики и дефицита ресурсов и в высококонкурентной среде при изобилии ресурсов.

Самым верным общим признаком автомобилей-долгожителей будет, пожалуй, исключительно удачная конструкция. Машины, которые без изменения конструкции выпускались дольше всех в истории, - Volkswagen "Жук" и мелкосерийный британский родстер Morgan 4/4 - по 65 лет. Но если "Жук" окончательно ушел на покой в 2003 году, то Morgan все еще в строю и в отставку не собирается

Как не собирается уходить и Lada 4x4, отметивший 43-летие с начала производства в этом году, самый долгоиграющий внедорожник мира, по версии издания. Компания у классической Нивы"" что надо - Mercedes-Benz Gelandewagen (38 лет), Toyota Land Cruiser 70 (36 лет), Land Rover Defender (33 года), Range Rover (26 лет), Jeep Wagoneer (28 лет). Интересно, слышали ли в Autocar что-нибудь о "Буханке" УАЗ-452? А ведь она выпускается уже 55 лет.

Другой отечественной машиной, попавшей в перечень, стал ВАЗ 2105, окончивший свою 32-летнюю историю производства в 2012 году. Также интересно, что самым долгоиграющим автомобилем японской марки, не считая рабочей лошадки Toyota J70, стал императорский лимузин Toyota Century первого поколения, выпускавшийся на протяжении 30 лет - вплоть до конца 1990-х.