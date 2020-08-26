День знаний в российских вузах начнется в традиционном формате

"Первого сентября во всех высших учебных заведениях, так же, как и в школах, традиционно празднуют начало учебного года. Особенно важно это для первокурсников, поскольку для них это новый этап в жизни. Не станет исключением и 2020 год. День знаний в вузах состоится, - цитирует министра РИА Новости. - В абсолютном большинстве университетов новый учебный год начнется 1 сентября в традиционном формате".

Также Фальков сообщил, что большинство вузов сохранили цены на платных отделениях на уровне прошлого года.