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26.08.2020 18:18
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал автомобиль без мотора

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai распространила тизер-изображение необычной машины под названием Soapbox Ride.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Модель отличается клиновидным обликом с угловатыми линиями кузова, которые расположены под углом 45 градусов, а также открытыми колёсами и скромной колёсной базой.

Главное - у Soapbox отсутствует двигатель. Автомобили такого типа называют "мыльницами". Изначально построенные детьми конструкции для катания с горок представляли собой деревянные ящики от мыла с колёсами.

Гоночные соревнования на "мыльницах" проводят уже свыше ста лет.

В Hyundai заявили, что Soapbox Ride скоро станет доступен для европейских покупателей.

#Hyundai