Hyundai показал автомобиль без мотора

Компания Hyundai распространила тизер-изображение необычной машины под названием Soapbox Ride.

Модель отличается клиновидным обликом с угловатыми линиями кузова, которые расположены под углом 45 градусов, а также открытыми колёсами и скромной колёсной базой.

Главное - у Soapbox отсутствует двигатель. Автомобили такого типа называют "мыльницами". Изначально построенные детьми конструкции для катания с горок представляли собой деревянные ящики от мыла с колёсами.

Гоночные соревнования на "мыльницах" проводят уже свыше ста лет.

В Hyundai заявили, что Soapbox Ride скоро станет доступен для европейских покупателей.