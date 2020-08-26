Указ губернатора Ивановской области от 25 августа 2020 года № 123-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать жителей Ивановской области, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области (8 (4932) 93-97-97), за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Лицам, состоящим на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, покидать места проживания (пребывания) в случаях посещения ими объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, выгула домашних животных и выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.".

2. Подпункт 15.1 пункта 15 признать утратившим силу.

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организованное проведение временного досуга детей, спортивную подготовку, обеспечить соблюдение требований регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области.".

4. Пункт 17 признать утратившим силу.

5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Ректорам организаций высшего образования, руководителям профессиональных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих профессиональное обучение, расположенных на территории Ивановской области, организовать реализацию образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения в соответствии с Методическими рекомендациями MP 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020, и Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17.08.2020.".

6. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Действие положений пункта 6 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения с 31.08.2020.

Действие положений пункта 16, пункта 19 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения с 01.09.2020.

Губернатор Ивановской области С.С. Воскресенский







