Как новые расовые волнения в США отразятся на президентской гонке

Но пока стремящийся к переизбранию американский лидер будет произносить свою речь с южной площадки Белого дома, в другом штате - Висконсине - будут гореть магазины, греметь взрывы светошумовых гранат и свистеть резиновые пули. Как показали события в этом охваченном беспорядками штате, где полицейские в минувшее воскресенье расстреляли очередного афроамериканца, стабилизировать ситуацию в стране до намеченных на 3 ноября президентских выборов Трампу едва ли удастся.

Шокировавшие Америку в течение нескольких последних месяцев массовые беспорядки, вызванные резонансным убийством полицейскими к конце мая чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, едва пошли на спад. В одних штатах протест выдохся сам-собой после масштабных погромов, грабежей и сноса десятков монументов "расистам", а в других федеральные власти сумели навести порядок с помощью силы. И вдруг новый взрыв - на этот раз в тихом и маленьком городке Кеноша, где, по данным газеты The Wall Street Journal, в последние годы не было убийств.

Размеренную жизнь примостившегося на берегу озера Мичиган 100-тысячного городка нарушил новый случай ничем не спровоцированного полицейского насилия. Урок с Флойдом оказался не выученным. В этот раз жертвой белых блюстителей закона стал 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк, в спину которого выпустили семь пуль на глазах у трех его детей, ждавших отца на заднем сиденье в машине. По словам родственников пострадавшего, Блейк в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии и парализован ниже пояса.

В ходе начавшихся в ночь на понедельник массовых протестных выступлений против очередного "проявления расизма" в ход немедленно пошел излюбленный набор инструментом рядового активиста движения "Черные жизни важны" - булыжник, фейерверки и "коктейль Молотова". Были повреждены и подожжены несколько госучреждений, включая здание суда и исправительного управления штата Висконсин, а также ряд магазинов и автомобилей. На улицах города быстро появились и вооруженные огнестрельным оружием отряды самообороны из числа местных белых граждан, которые взяли под охрану некоторые районы города.

К четвергу выяснилось, что в ходе протестов появились новые жертвы. Как сообщает CNN, как минимум один человек был застрелен, а еще двое тяжело ранены. Губернатору Висконсина демократу Тони Иверсу ни осталось никакого выбора, кроме объявления в бунтующем городе комендантского часа и вводу в него войск Национальной гвардии "для защиты критической инфраструктуры Кеноши". Впрочем, полиции и войскам, применяющим слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона толпы до сих пор не удается навести порядок в городе. Более того, масштаб протестов по аналогии с трагической историей Джорджа Флойда расширяется и акции гражданского неповиновения проходят уже в городах Портленд, Сиэтл и Миннеаполис.

Каким образом обострение застарелой американской расовой проблемы отразится на подходящей к финишу избирательной кампании в США? C одной стороны, новую волну протестов, наверняка, вновь попытаются оседлать демократы во главе с Джозефом Байденом - представители демпартии из конъюнктурных соображений потакают активистами движения "Черные жизни важны" с самого начала массовых гражданских волнений в США. Кроме того, материальный ущерб от продолжающихся беспорядков подрывает основную задачу действующего президента США Дональда Трампа по быстрому восстановлению подорванной в том числе пандемией COVID-19 экономики страны и это вновь льет воду на предвыборную мельницу демократов.

С другой стороны, беспрецедентный с момента гибели Джорджа Флойда разгул хаоса и анархии в стране пугает большинство законопослушных американцев. Именно ради голосов этого электората Трамп последовательно демонстрирует имидж непримиримого и жесткого борца с беззаконием. Не скупится на нелицеприятные высказывания в адрес протестующих, которых он называет "внутренними террористами" и не боится отдавать приказы об использовании федеральных сил и средств для жесткого разгона нарушающих закон активистов. По мнению комментаторов, в этом действующий американский лидер копирует президента Ричарда Никсона, выиграть выборы которому помогли охватившие США в 1968 году массовые волнения и проявленная республиканцем решимость в борьбе с ними.

Как известно, переизбранному в 1972 году Никсону не суждено было завершить свое президентство и под угрозой импичмента из-за Уотергейтского скандала он досрочно покинул Белый дом. Впрочем, об этой исторической параллели рвущийся к переизбранию Дональд Трамп, очевидно, старается не вспоминать.