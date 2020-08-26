Как новые расовые волнения в США отразятся на президентской гонке

Новости

На дне океана обнаружены следы взорвавшихся звезд 16:08
Коронавирус более опасен для людей с лишним весом 16:04
В горах Сочи совершил аварийную посадку вертолет с пассажирами 16:02
Уничтоженный в Ингушетии боевик пытался взорвать силовиков 15:58
Вышел русский трейлер харрасмент-триллера "Ассистентка" 15:55
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею 15:53
Московских водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя 15:34
Мировые продажи смартфонов упали на 20% во втором квартале 15:32
Пассажирку рейса Москва - Калининград задержали за курение в самолете 15:23
Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября 15:19
Основой газомоторной инфраструктуры станет отечественное оборудование 15:14
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года 15:10
Парашютная система для нового корабля "Орел" проходит летные испытания 15:08
На Украине обсудят закрытие границ для иностранцев из-за коронавируса 14:57
ЦСКА договорился о переходе полузащитника "Херенвена" 14:50
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у "Русстройбанка" 175 млн рублей 14:42
Россия поставит Казахстану больше 2 млн доз вакцины "Спутник V" 14:28
Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек 14:20
Шесть государств примут участие в учениях на Кавказе 14:19
Мосгорсуд подтвердил склонность экс-полковника Захарченко к побегу 14:15
Два человека погибли в ходе протестов в штате Висконсин 14:14
Французы переименовали роман "Десять негритят" Агаты Кристи 14:07
В ГД отказались обсуждать с Зеленским Крым даже в "пуэрториканском формате" 14:02
МиГ-31 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем 13:58
В Кремле назвали "поспешными формулировками" заявления об отравлении Навального 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 15:42
Рубрика: В мире

Как новые расовые волнения в США отразятся на президентской гонке

Текст: Александр Гасюк
В четверг 27 августа в последний день съезда Республиканской партии США в штате Северная Каролина Дональд Трамп торжественно согласится стать кандидатом этой политсилы на ноябрьских президентских выборах.
Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Но пока стремящийся к переизбранию американский лидер будет произносить свою речь с южной площадки Белого дома, в другом штате - Висконсине - будут гореть магазины, греметь взрывы светошумовых гранат и свистеть резиновые пули. Как показали события в этом охваченном беспорядками штате, где полицейские в минувшее воскресенье расстреляли очередного афроамериканца, стабилизировать ситуацию в стране до намеченных на 3 ноября президентских выборов Трампу едва ли удастся.

Фото: Olivier DOULIERY / AFP
Республиканцы предрекли Байдену не дожить до инаугурации

Шокировавшие Америку в течение нескольких последних месяцев массовые беспорядки, вызванные резонансным убийством полицейскими к конце мая чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, едва пошли на спад. В одних штатах протест выдохся сам-собой после масштабных погромов, грабежей и сноса десятков монументов "расистам", а в других федеральные власти сумели навести порядок с помощью силы. И вдруг новый взрыв - на этот раз в тихом и маленьком городке Кеноша, где, по данным газеты The Wall Street Journal, в последние годы не было убийств.

Размеренную жизнь примостившегося на берегу озера Мичиган 100-тысячного городка нарушил новый случай ничем не спровоцированного полицейского насилия. Урок с Флойдом оказался не выученным. В этот раз жертвой белых блюстителей закона стал 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк, в спину которого выпустили семь пуль на глазах у трех его детей, ждавших отца на заднем сиденье в машине. По словам родственников пострадавшего, Блейк в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии и парализован ниже пояса.

В ходе начавшихся в ночь на понедельник массовых протестных выступлений против очередного "проявления расизма" в ход немедленно пошел излюбленный набор инструментом рядового активиста движения "Черные жизни важны" - булыжник, фейерверки и "коктейль Молотова". Были повреждены и подожжены несколько госучреждений, включая здание суда и исправительного управления штата Висконсин, а также ряд магазинов и автомобилей. На улицах города быстро появились и вооруженные огнестрельным оружием отряды самообороны из числа местных белых граждан, которые взяли под охрану некоторые районы города.

К четвергу выяснилось, что в ходе протестов появились новые жертвы. Как сообщает CNN, как минимум один человек был застрелен, а еще двое тяжело ранены. Губернатору Висконсина демократу Тони Иверсу ни осталось никакого выбора, кроме объявления в бунтующем городе комендантского часа и вводу в него войск Национальной гвардии "для защиты критической инфраструктуры Кеноши". Впрочем, полиции и войскам, применяющим слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона толпы до сих пор не удается навести порядок в городе. Более того, масштаб протестов по аналогии с трагической историей Джорджа Флойда расширяется и акции гражданского неповиновения проходят уже в городах Портленд, Сиэтл и Миннеаполис.

Каким образом обострение застарелой американской расовой проблемы отразится на подходящей к финишу избирательной кампании в США? C одной стороны, новую волну протестов, наверняка, вновь попытаются оседлать демократы во главе с Джозефом Байденом - представители демпартии из конъюнктурных соображений потакают активистами движения "Черные жизни важны" с самого начала массовых гражданских волнений в США. Кроме того, материальный ущерб от продолжающихся беспорядков подрывает основную задачу действующего президента США Дональда Трампа по быстрому восстановлению подорванной в том числе пандемией COVID-19 экономики страны и это вновь льет воду на предвыборную мельницу демократов.

Фото: REUTERS/ERIN SCOTT
Трамп: Америка лучше Европы справилась с коронавирусом

С другой стороны, беспрецедентный с момента гибели Джорджа Флойда разгул хаоса и анархии в стране пугает большинство законопослушных американцев. Именно ради голосов этого электората Трамп последовательно демонстрирует имидж непримиримого и жесткого борца с беззаконием. Не скупится на нелицеприятные высказывания в адрес протестующих, которых он называет "внутренними террористами" и не боится отдавать приказы об использовании федеральных сил и средств для жесткого разгона нарушающих закон активистов. По мнению комментаторов, в этом действующий американский лидер копирует президента Ричарда Никсона, выиграть выборы которому помогли охватившие США в 1968 году массовые волнения и проявленная республиканцем решимость в борьбе с ними.

Как известно, переизбранному в 1972 году Никсону не суждено было завершить свое президентство и под угрозой импичмента из-за Уотергейтского скандала он досрочно покинул Белый дом. Впрочем, об этой исторической параллели рвущийся к переизбранию Дональд Трамп, очевидно, старается не вспоминать.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

В ГД отказались обсуждать с Зеленским Крым даже в "пуэрториканском формате"
В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины
МиГ-31 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"