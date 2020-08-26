Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин надеется на досудебное урегулирование "Норникелем" вопросов возмещения вреда окружающей среде, возникшего из-за аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("НТЭК", дочернаяя компания "Норникеля"). "Надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы, - заявил Дмитрий Кобылкин. - Сейчас мы ждем обратную связь от компании" (цитата по "Интерфаксу").

Авария, которую многие эксперты называют крупнейшим разливом нефтепродуктов в Арктике, произошла 29 мая. Как установили позже, из-за проседания свай фундамента здания ТЭЦ-3 нарушилась герметичность одного из резервуаров с дизельным топливом. Общая масса разлившегося топлива составила 21 тыс. тонн.

По оценке специалистов, 6 тыс. тонн осели в грунте, остальное попало в реки Амбарную и Далдыкан, впадающие в крупное озеро Пясино, соединенное рекой Пясина с Карским морем. Красноярская прокуратура оценила общую площадь загрязнения в 180 тыс. кв. м. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоемах, куда попало дизельное топливо, были превышены в десятки тысяч раз.

Все стороны заинтересованы в том, чтобы решить вопрос в досудебном порядке

По оценке Росприроднадзора, ущерб в результате аварии составил 148 млрд рублей. Требование о выплате этой суммы было направлено "НТЭК". Однако компания предложила уточнить размер ущерба после завершения ликвидации аварии. При этом было заявлено о намерении не доводить решение вопроса до суда. По мнению "Норникеля", ведомство ошибочно использовало при расчетах максимальные коэффициенты оценки длительности негативного воздействия на водные объекты. Компания уверяет, что начала ликвидацию последствий аварии незамедлительно. Кроме того, сомнения "Норникеля" связаны и с определением массы нефтепродуктов, попавших в водоемы, а также обоснованностью включения стоимости работ по ликвидации последствий аварии в оценку ущерба окружающей среде.