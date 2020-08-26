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26.08.2020 08:12
Рубрика: Легковые авто

Корейский конкурент BMW X3 вышел на тесты

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: The Korean Car Blog Фото: The Korean Car Blog
Фото: The Korean Car Blog

Кроссовер Genesis GV70, призванный отвоевать кусок пирога премиум-сегмента у таких автомобилей, как BMW X3 и Mercedes-Benz GLC, вывели на испытания в реальных условиях. Что в свою очередь дало возможность составить первое впечатление о машине.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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То, что GV70 от представленного в начале года полноразмерного кроссовера Genesis GV80 будет отличать более легкая, стремительная форма кузова, стало известно несколько месяцев назад по промо-снимкам будущего модельного ряда Genesis, во время презентации GV80.

Снимки тестовых прототипов это полностью подтвердили. Кроме того, GV70 имеет характерные фирменные приметы Genesis, выведенные под руководством знаменитого дизайнера из Бельгии Люка Донкервольке: пятиконечный геральдический щит радиаторной решетки с сеткой с диагональным двухмерным паттерном, и сдвоенные параллельные горизонтально ориентированные линии, отраженные в форме оптики и некоторых декоративных элементах.

Фото: The Korean Car Blog

Заметно меньшие по сравнению с GV80 габариты и форма кузова, делающая просто невозможной установку третьего ряда сидений, отражают идеологическое различие двух кроссоверов: солидный и внушительный GV80 и спортивный и динамичный GV70.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Различие это выражено и во внешнем оформлении, GV70 несет более яркие и смелые решения в дизайне: агрессивная форма бампера, "пышные" крылья, центр тяжести визуально сильно смещенный вперед из-за массивной передней части и уменьшенной кабины, а также очень необычные колесные диски с барельефом.

Хотя оба кроссовера построены на общей модульной платформе с базовым задним приводом и продольным расположением силового агрегата, GV70 обещает выигрыш в динамике за счет меньшей массы. Под капотом GV70 пропишутся три двигателя семейства SmartStream: бензиновые 2,5 л (304 л.с.) и 3,5 л (380 л.с.) и дизель 2,2 (210 л.с.). Трансмиссия - 8-диапазонный "автомат". Вскоре гамму пополнит и полностью электрическая версия.

GV70 по плану должен был быть представлен в октябре, но коронавирусная пандемия сроки несколько отодвинула.

Фото: The Korean Car Blog
#Genesis