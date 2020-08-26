Кроссоверы Land Rover получили уникальные опции

Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport с 2021 модельного года стали более технологичными благодаря информационно-развлекательной системе Pivi.

Она обзавелась отдельным аккумулятором и возможностью обновления программного обеспечения "по воздуху". Последнее можно провести по заранее установленному графику.

Также с помощью новой интеллектуальной системы очистки воздуха стало возможным узнать о качестве воздуха внутри автомобиля. Дополняя существующую технологию ионизации воздуха в салоне Cabin Air Ionisation, система очистки задерживает мелкие твердые частицы, аллергены, пыльцу и даже сильные запахи, часто встречающиеся в городах и регионах с высоким трафиком, а также может фильтровать сверхмелкие частицы размером менее 2,5 микрон.

Другие технологические обновления включают в себя расширенный набор систем помощи водителю для Discovery Sport. Новая система Rear Collision Monitor использует радары для постоянного контроля пространства позади автомобиля. Discovery Sport сможет минимизировать силу удара и тяжесть его последствий для пассажиров в случае ДТП.

Также британская компания объявила, что Range Rover Evoque получил новые специальные серии Autobiography и Lafayette, начиная с 2021 модельного года.

По итогам первого полугодия 2020 года Jaguar Land Rover реализовала в России 3246 автомобилей (-33%). Так, в отчетный период россияне приобрели 2802 внедорожника Land Rover - на 29% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 444 единицы (-49%)