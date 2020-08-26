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26.08.2020 10:45
Рубрика: Легковые авто

McLaren откажется от бензиновых двигателей

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба McLaren. Фото: Пресс-служба McLaren.
Фото: Пресс-служба McLaren.

Компания McLaren Automotive планирует свернуть разработку двигателей внутреннего сгорания с 2030 года, а еще через 5 лет может и вовсе прекратить их производство.

Фото: Пресс-служба Nio.
Электромобили стали дешевле на 15-25% за счет необычной услуги

Об этом рассказал генеральный директор британского производителя суперкаров Марк Флюит в интервью изданию Financial Times. По мнению топ-менеджера, к 2035 году большая часть мира приблизится к полному переходу на электромобили.

Рассказывая о планах на ближайшие десять лет, Флюит сообщил, что McLaren сфокусируется на разработке гибридных суперкаров. Полностью электрическую модель пока выпускать не планируется из-за проблем с весом батарей. Можно предположить, что британцы ожидают появления значительно более легких и емких накопителей энергии, и вот тогда...

Надо отметить, что на сегодняшний день программа McLaren по электрификации - одна из самых смелых среди всех производителей суперкаров. Например, Ferrari пока лишь намекает о планах по созданию электрической модели, а Aston Martin под руководством Лоуренса Стролла и вовсе отказался от перевода суперкаров на электротягу в пользу гоночной программы.