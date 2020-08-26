McLaren откажется от бензиновых двигателей

Компания McLaren Automotive планирует свернуть разработку двигателей внутреннего сгорания с 2030 года, а еще через 5 лет может и вовсе прекратить их производство.

Об этом рассказал генеральный директор британского производителя суперкаров Марк Флюит в интервью изданию Financial Times. По мнению топ-менеджера, к 2035 году большая часть мира приблизится к полному переходу на электромобили.

Рассказывая о планах на ближайшие десять лет, Флюит сообщил, что McLaren сфокусируется на разработке гибридных суперкаров. Полностью электрическую модель пока выпускать не планируется из-за проблем с весом батарей. Можно предположить, что британцы ожидают появления значительно более легких и емких накопителей энергии, и вот тогда...

Надо отметить, что на сегодняшний день программа McLaren по электрификации - одна из самых смелых среди всех производителей суперкаров. Например, Ferrari пока лишь намекает о планах по созданию электрической модели, а Aston Martin под руководством Лоуренса Стролла и вовсе отказался от перевода суперкаров на электротягу в пользу гоночной программы.