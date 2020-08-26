Минприроды надеется на досудебное возмещение вреда "Норникелем"

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин надеется на досудебное урегулирование "Норникелем" вопросов возмещения вреда окружающей среде, возникшего из-за аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Об этом глава ведомства заявил в среду, передает "Интерфакс".

"Я надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы, - заявил Дмитрий Кобылкин. - Сейчас мы ждем обратную связь от компании".

По оценке Росприроднадзора ущерб в результате аварии составил 148 млрд рублей. Соответствующее требование направлено дочке "Норникеля" АО "НТЭК".

Однако компания предложила уточнить размер ущерба после ликвидации аварии. При этом было заявлено о намерении не доводить решение вопроса до суда.

По мнению "Норникеля", ведомство ошибочно использовало при расчетах максимальные коэффициенты оценки длительности негативного воздействия на водные объекты, ведь компания начала ликвидацию последствий аварии незамедлительно. Кроме того, сомнения "Норникеля" связаны и с определением массы нефтепродуктов, попавших в водоемы, а также обоснованностью включения стоимости работ по ликвидации последствий аварии в оценку ущерба окружающей среде.