Минск примет участие в обмене налоговой информацией со странами СНГ

Эффективному контролю за своевременностью и полнотой поступления налогов в бюджеты стран Содружества будет способствовать протокол об обмене информацией в электронном виде между ними для осуществления налогового администрирования, констатируют аналитики.

В обмене налоговой информацией с августа текущего года будет участвовать и Беларусь, передает БЕЛТА, уточняя, что ответственным за выполнение данных обязательств, принятых Беларусью, назначено Министерство по налогам и сборам РБ.

Как уже сообщалось, данный протокол был подписан в Астане еще два года назад премьер-министрами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Реализация этого документа, уточняют эксперты, направлена также на взаимную помощь государств-участников в решении таких вопросов, как предотвращение уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, взаимная административная помощь по налоговым делам, усиление контроля за соблюдением налогового законодательства.

Кроме того, в рамках протокола предусмотрен обмен информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц, отдельных видах имущества и его собственниках.

Что касается обмена информацией между компетентными органами СНГ, то он осуществляется ежегодно по итогам отчетного года, начиная с предоставления информации за отчетный год, в котором настоящий протокол вступает в силу, поясняет агентство.