Мировые продажи смартфонов упали на 20% во втором квартале

Согласно новому исследованию аналитической компании Gartner, продажи смартфонов упали на 20,4% по сравнению с прошлым годом. Всего было продано 295 миллионов устройств.

По данным авторов исследования, среди пяти ведущих производителей смартфонов продажи южнокорейской Samsung упали больше всего - на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайская Xiaomi просела на 21,5%, а OPPO - на 15,9%. При этом доля Apple осталась примерно такой же - падение продаж составило 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, Samsung остается лидером рынка. Компании удалось продать почти 55 млн устройств. Второе место занимает Huawei - китайская компания продала 54 млн девайсов. "Бронза" у Apple - 38 млн устройств. На 4 и 5 местах расположились Xiaomi и OPPO - этим компаниям удалось реализовать 26 и 23 миллиона смартфонов соответственно.

"Gartner опубликовал самое близкое правде исследование по рынку, - отмечает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Особенно, в области Apple и Huawei. По сути, это цифры, отражающие действительность. Рынок действительно упал, это видно по Samsung и видно очень хорошо. Apple продавался примерно в тех же объемах, но, конечно, не от хорошей жизни".