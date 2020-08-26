Москвичам пообещали тропическое тепло ко Дню знаний

Температура воздуха 1 сентября в Москве может достигнуть + 30 градусов. Об этом сообщает ситуационный центр Росгидромета.

- Синоптические модели показывают, что непогода, пришедшая в столицу в среду, к выходным дням завершится. Уже в субботу дождей не ожидается, а температура воздуха поднимется до +25 градусов днем, - рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. - При этом в понедельник, 31 августа станет еще теплее, а 1 сентября пока осадков не ожидается, днем воздух может прогреться до +30. Это будет подарок столичным школьникам ко Дню знаний.

Метеоролог не исключил, что жаркая и без осадков погода сохранится вплоть до 3 сентября.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала "РГ", что синоптические прогнозы рассчитывают суперкомпьютеры раз в шесть часов. Сейчас наблюдается неустойчивый характер погоды. Так, вместо сильного похолодания среднесуточная температура воздуха стала ниже всего на 3 градуса, и продолжает превышать климатическую норму.

"Центр циклона во вторник, 25 августа, распался на три части, в результате столичный регион миновало сильное понижение температуры 26 августа, - сказала Позднякова. - Что касается начала сентября, то пока прогностические модели дают вариативность от +20 до +30 градусов. Более точный прогноз будет ближе к окончанию августа.